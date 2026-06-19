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Trump naljutio Meloni: 'Izmislio je da sam ga molila za fotku s njim. Mi nikad ne molimo!'

Piše HINA,
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Trump naljutio Meloni: 'Izmislio je da sam ga molila za fotku s njim. Mi nikad ne molimo!'
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Foto: Vincenzo Livieri

Meloni je nekoć bila glasan Trumpov pristaša i jedina europska čelnica koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji 2025. godine

Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila je svojega nekadašnjeg bliskog saveznika Donalda Trumpa da je u petak izmislio priču o njoj, nakon što je američki predsjednik rekao da ga je "molila" za fotografiju na samitu G7, dok je talijanski šef diplomacije zbog tog slučaja otkazao posjet SAD-u. Meloni je rekla da je "zapanjena" njegovim komentarima, koji su "u potpunosti izmišljeni". Optužila ga je da se s daleko većim poštovanjem odnosi prema neprijateljima Zapada nego prema starim, etabliranim saveznicima.

Video snimka s događaja u Francuskoj prikazuje Meloni i Trumpa u prisnom razgovoru, ali američki čelnik je talijanskoj televiziji kazao da joj je samo želio udovoljiti čavrljajući s njom.

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Talijanska premijerka Meloni tvrdi da je Trump 'potpuno izmislio' priču da ga je molila za fotografiju VIDEO
Talijanska premijerka Meloni tvrdi da je Trump 'potpuno izmislio' priču da ga je molila za fotografiju | Video: 24sata/reuters

"Vjerojatno je sretna što sam razgovarao s njom. Nisam morao razgovarati s njom", rekao je Trump za tv kanal La7 u kratkom intervjuu. "Molila me da se fotografiram s njom. Toliko se željela fotografirati sa mnom. Ne bih pristao, ali mi ju je bilo žao", rekao je Trump, kako prenosi La7. Kanal nije objavio originalni audiozapis, već sinkroniziranu verziju.

Meloni je na to odgovorila: "Izjave Donalda Trumpa su potpune izmišljotine. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima: štoviše, nije to prvi put."

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"Mogu jedino reći da je razočaravajuće to što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i Sjedinjenih Država, prema čijim se vođama odnosi puno popustljivije. Postoji jedna stvar koju bi trebao zapamtiti: ni ja ni Italija nikada ne molimo", rekla je talijanska premijerka.

U.S. President Donald Trump speaks to Italian Prime Minister Giorgia Meloni on the sidelines of G7 summit
Foto: ITALIAN PRIME MINISTRY HANDOUT

Meloni je nekoć bila glasan Trumpov pristaša i jedina europska čelnica koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji 2025. godine.

No kasnije je kritizirala američkog predsjednika jer je napao papu Lava zbog osude iranskog sukoba, distanciravši se od Trumpa nakon početka rata. To je izazvalo oštru reakciju američkog čelnika, koji ju je optužio za nedostatak hrabrosti.

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Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani na platformi X najavio je da otkazuje svoj posjet Americi, planiran za 21. i 22. lipnja, želeći na taj način osuditi " ozbiljne i uvredljive izjave" što ih je američki predsjednik Trump iznio protiv premijerke Giorgie Meloni.

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