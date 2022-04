Kapulica: Grmoja je sad politički mrtav. Ja sam govorio istinu... Grmoja: Do grla je u aferi Janaf

Nikola Grmoja je politički mrtav, rekao je saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica na konferenciji za medije koju je sazvao u Saboru, nakon što je obavio poligrafsko testiranje, koje je dalo negativan rezultat te potvrdilo da je Kapulica govorio istinu.

Naime, Nikola Grmoja mu je javno uputio izazov tijekom gostovanja njih dvojice pretprošle nedjelje u emisiji TNT na N1. Grmoja je tad ustvrdio da ima podatke koji dokazuju da je Kapulica, inače savjetnik predsjednika HDZ-a, posjećivao klub u Slovenskoj ulici te da je tamo sudjelovao u dogovaranju poslova, na što mu je Kapulica uzvratio da laže te da mu nije prvi put.

Grmoja je u emisiji uživo opet tražio od Kapulice da se podvrgne poligrafskom testiranju. Kapulica je na to pristao, pod uvjetom da ako se dokaže da je on lagao, tad se on u potpunosti povlači iz politike, a ako se dokaže da je govorio istinu, tad se Grmoja povlači iz politike. Grmoja je bez oklijevanja pristao i na to su se obojica rukovali pred kamerama.

U međuvremenu je Kapulica sam našao detektivsku agenciju, obavio poligrafsko ispitivanje te organizirao konferenciju za medije čim je primio rezultate.

Odgovarao je na tri pitanja:

1. Jeste li ikada ulazili u klub u Slovenskoj 9 u Zagrebu?

2. Jeste li prije afere kluba u Slovenskoj 9 u Zagrebu znali za njegovo postojanje?

3. Je li vas netko zvao da se s njim nađete u klubu u Slovenskoj 9 u Zagrebu?

Na sva tri pitanja, rezultat je bio negativan: “Na temelju interpretacije zabilježenih fizioloških reakcija ispitanika na relevantna pitanja nisu zabilježene fiziološke reakcije karakteristične za davanje lažnog odgovora”. Kapulica kaže da očekuje od Grmoje da se odmah danas povuče iz politike, a Grmoja mu je ubrzo odgovorio.

- Nije ispoštovao taj dogovor, on je bio jasan, da Mario Kapulica javno, na televiziji, pred kamerama odgovori na pitanja o povezanosti s klubom u Slovenskoj 9. On je to navodno radio u privatnom aranžmanu i prošao. Ja sam uvjeren da bi na tom testiranju prošao i Mario Banožić s tvrdnjom da je na dronu bilo 40 kilograma eksploziva - rekao je Grmoja i dodao brojne detalje.

- Goran Puklin, Kapuličin kum, u svom stanu čuvao više od 4 milijuna kuna iz kluba u Slovenskoj 9. Kapulica ne bi trebao na poligraf da odgovara na par pitanja, nego na informativni razgovor u DORH i USKOK gdje bi trebao odgovoriti na cijeli niz pitanja. To čak i ne mora biti javno, ali preduvjet da se dogodi takav jedan informativni razgovor je da DORH i USKOK budu neovisni - rekao je Grmoja i naglasio kako nije "politički mrtvac jer Kapulica nije ispoštovao dogovor.

- Ja sam, kako sam rekao, samo naslućivao dijelove Kapuličine povezanosti. Dakle, nije svatko tko je bio u klubu u Slovenskoj 9 ujedno i kriminalac, ali nije dobro što su tamo bili. Neki koji su tamo bili su direktno povezani s aferom Janaf. Ne vjerujem nalazima koje je netko platio u privatnom aranžmanu, a siguran sam da je Mario Kapulica do grla u aferi Janaf i iza toga stojim - rekao je Grmoja. Na pitanje je li moguće da je imao pogrešne podatke o tome je li Kapulica bio u Slovenskoj 9 ili nije, Grmoja je rekao da nije moguće.

- To povezujem s time da je Kapulica direktno povezan s aferom Janaf i s klubom u Slovenskoj 9. Ja neću nalaziti detektivsku agenciju kojoj vjerujem, nego ću se držati onoga što smo se dogovorili, a to je da bude javno i pred kamerama. Mi smo se tako dogovorili. On je pristao na to, pružio mi je ruku. Ovo je bilo prilika da Kapulicu izvučemo na čistac. Želio sam da Mario Kapulica odgovori na sva ova pitanja i tvrdnje koje sam ja iznio. Danas o tome nije rekao ni riječ. Je li Puklin Kapuličin kum? Ako nije, ja se povlačim iz politike. Ja sam iznio konkretne podatke, Kad Mario Kapulica ispuni svoj dio dogovora, ja sam za - rekao je Grmoja i naglasio kako je nazvao ljude s popisa i da ih je pitao jesu li bili u klubu u Slovenskoj, te da su mu oni rekli da jesu, a dodao je i da su ga neki zamolili da “na njih ne udaram previše”.

