Kapulica: Milanović ima velike amplitude, danas je u poziciji miroljubivosti i zajedništva

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica rekao je u četvrtak, nakon sastanka Predsjedništva Zajednice utemeljitelja HDZ-a, kako ne očekuju apsolutno nikakve političke podjele u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

''Mislimo da je hrvatsko društvo sazrelo, a nadam se i neki od političara koji dosada nisu pokazivali takvu zrelost'', ocijenio je Kapulica.

HDZ-ov zastupnik je rekao da je pratio današnje gostovanje predsjednika Republike Zorana Milanovića u Kupresu i ocijenio kako njegove današnje izjave odudaraju od svega onoga što je zadnje dvije godine radio.

''Milanović je pozvao na koheziju, zajedništvo i usklađeno djelovanje hrvatske države, iako su sve njegove dosadašnje aktivnosti u protekle dvije godine išle u suprotnom smjeru. Čudi me da ga nitko u Kupresu nije pitao što se dogodilo s Daytonom čiji je značaj relativizirao prigodom posjeta turskog predsjednika Recepa Erdogana i što se dogodilo s njegovim odricanjem legitimiteta visokom međunarodnom predstavniku'', rekao je.

Kapulica je izjavio da predsjednik RH ima "velike amplitude" i da je danas u "poziciji miroljubivosti i pozivanja na zajedništvo".

''Vidjet ćemo je li to pitanje trenutka, hira, okolnosti i njegove procjene da je to nešto što su ljudi u Kupresu htjeli čuti jer je inače sklon reći ono što ljudi žele čuti. Vidjet ćemo je li to početak nekog obrata u njegovoj politici'', rekao je Kapulica.

