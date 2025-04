Kardinali bez mobitela od 7. svibnja na rekordnoj konklavi

Konklava će početi u srijedu, 7. svibnja, potvrdio je kardinal Matteo Bruni, ravnatelj vatikanskog tiskovnog ureda. Odluku su donijele opće kongregacije kardinala na kraju jučerašnjeg sastanka. Tajnoviti proces tijekom kojeg kardinali biraju zamjenika pape Franje počinje tako za nešto manje od dva tjedna. Konklava će biti iza zatvorenih vrata u Sikstinskoj kapeli.

U nedjelju završava 'novendiale', devetodnevno razdoblje žalosti koje slijedi nakon papine smrti. Konklava je stoga mogla početi već u ponedjeljak, ali je odluka ipak pala da će početi u srijedu, a jedan je kardinal objasnio i zašto je tako.

Nikad više kardinala izbornika

- Mogla je početi i u ponedjeljak ili utorak, ali malo smo produžili iz logističkih razloga. Naime, još nikada nije bilo toliko kardinala, njih čak 135 na konklavi pa su potrebne dodatne pripreme oko smještaja svih njih u Domu svete Marte, vatikanskom hotelu u kojem će ostati izolirani tijekom konklave - rekao je za talijanske medije jedan od kardinala.

Već se danima nagađa o kandidatima za papu i mogućim favoritima. Kardinali su se već sastali u danima prije pogreba Franje u subotu.

"Extra omnes" ili u prijevodu 'svi van', fraza je kojom se zapečaćuje početak konklave. Papu biraju kardinali izbornici, koji moraju biti mlađi od 80 godina. Tijekom razdoblja glasovanja, od 2005. godine, običaj je da su smješteni su Domu svete Marte i zabranjeno im je koristiti bilo koji uređaj ili kontaktirati ljude izvana. Pravila glasovanja slijede norme koje je proglasio papa Ivan Pavao II. 1996. apostolskom konstitucijom Universi Dominici Gregis, a zatim ju je izmijenio Benedikt XVI. 26. lipnja 2007. Prema novim odredbama, nakon 33. ili 34. glasanja slijedi drugi krug između dvojice kardinala koji su dobili najveći broj glasova u posljednjem glasanju, ali je i dalje potrebna dvotrećinska većina za odluku o papi. Prvog dana održava se jedno glasanje, a zatim četiri svakog sljedećeg dana.

Zaklinju se pred oltarom

Svaki kardinal potajno ispunjava glasački listić, upisujući ime onoga koga bira. Presavija listić na pola i držeći ga podignutim i jasno vidljivim odlazi do oltara. Tamo se zaklinje: "Krista Gospodina zovem kao svjedoka da je moj glas dan onome za kojeg, po Bogu, vjerujem da treba biti izabran." Stavlja glasački listić na tanjurić i ubacuje ga u svojevrsni kalež.

Svaki dan, za izbor Bergogliovog nasljednika, odnosno 267. poglavara Katoličke crkve, bit će dva puštanja dima iz dimnjaka kapele: jedan krajem jutra (oko 12 sati), a drugi u 19 sati. Na kraju svakog glasanja glasački listići se spaljuju uz dodatak boje: crne - u slučaju da nema izbora; bijele - ako je izabran novi Sveti Otac. Dim koji se diže iz dimnjaka Apostolske palače također daje vjernicima okupljenim na Trgu svetog Petra vijest o neizboru ili činjenici da su izbori održani.

U sobi suza će si dati oduška

Nakon što se izbori održe, ako odabrani prihvati nominaciju, iz dimnjaka će izlaziti bijeli dim i istodobno će zazvoniti šest zvona crkve svetog Petra u znak proslave, a zatim će meštar papinskih liturgijskih slavlja objaciti i tradicionalni proglas - habemus papam, što znači 'imamo papu'. Svečana zvona oduvijek su označavala dolazak novog Pape. U sakristiji Sikstinske kapele pripremljena je soba s odjećom za novog papu. Nakon što je izabran, Papa kroz mala vrata na zidu apside Sikstinske kapele odlazi do "sobe suza", nazvane tako jer je to mjesto gdje izabranik daje oduška osjećajima koje je do tada trebao sputavati.

Nije moguće znati koliko će vremena trebati 135 kardinala da izaberu novog papu, ali procjena se može napraviti gledajući prethodne konklave. Od 1900. do danas, zapravo, konklave su obično trajale, u prosjeku, tri dana, a najduži izbori trajali su pet dana.

O pitanju trajanja konklave oglasio se jučer kardinal Gualtiero Bassetti i izrazio uvjerenje da neće biti duga.

- Hoće li to biti kratka konklava? U subotu sam na Trgu svetog Petra vidio prekrasno jedinstvo svih kardinala oko lika Pape koji je predao svoju dušu Bogu. Još nismo započeli sastanke, ali vjerujem da će to jedinstvo pridonijeti brzom izboru novog pape. Bilo bi važno, ne samo za Crkvu nego za sve - rekao je kardinal Bassetti.