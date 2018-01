Karl Erjavec diplomatima je ponovio stajališta o arbitraži

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ponovio je u četvrtak da njegova zemlja inzistira na provedbi arbitražne odluke o granici s Hrvatskom, u govoru pred slovenskim diplomatima koji su se okupili na uobičajenom godišnjem savjetovanju.

- Slovenija podržava dijalog s Hrvatskom o implementaciji presude, ali nećemo razgovarati o ponovnom crtanju granice - kazao je Erjavec, ponovno optužujući hrvatsku stranu da nepriznavanjem arbitražne odluke krši europsko i međunarodno pravo, te "obmanjuje" domaću i međunarodnu javnost tvrdnjama da je granica između dviju država 1991. godine bila poznata i da su u tim granicama obje države priznate i primljene u međunarodne ustanove.

- Ako je granica 1991. bila potvrđena, zašto smo o njoj onda uopće razgovarali - kazao je u svom govoru šef slovenske diplomacije, ponovivši da će njegova vlada inzistirati na implementaciji, zahvalivši okupljenim diplomatima za njihovo zauzimanje za državne interese na međunarodnom planu.

Implementacija arbitražne odluke jedini je put prema rješenju našeg graničnog pitanja s Hrvatskom, a nijedna od država u kojima predstavljate Sloveniju nije rekla da arbitražnu odluku treba ignorirati, naglasio je Erjavec.

Ponovio je da će Slovenija, ukoliko Hrvatska ne pristane na implementaciju arbitraže, blokirati njeno članstvo u Schengenskom sporazumu i OECD-u. Pred slovenskim diplomatima okupljenim na Brdu kod Kranja popodne će govoriti predsjednik Borut Pahor, a u petak i premijer Miro Cerar.

Yee: Hrvatska i Slovenija same mogu riješiti spor, SAD ne zauzima strane

Sjedinjene Države neće zauzimati strane u graničnom sporu Hrvatske i Slovenije jer su dvije zemlje sposobne to riješiti same, kazao je u četvrtak zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Aziju Hoyt Yee u razgovoru za N1.

"Znamo da ovaj spor postoji dugi niz godina, ovo je teško pitanje, ali mi vjerujemo da su obje zemlje sposobne riješiti to pitanje. Nećemo zauzeti stranu jer vjerujemo da Hrvatska i Slovenija to same mogu riješiti", kazao je Yee.

"Traju plodonosni razgovori na visokoj razini i vjerujemo da ćete u skoroj budućnosti doći do rješenja", dodao je i naglasio kako je to odgovornost obje zemlje.

Istaknuo je i kako su obje zemlje strateški partneri i saveznici SAD-a. "Uvelike se oslanjamo na obje vaše zemlje da će naći način da potpomognu sigurnost u regiji tako da će osnažiti svoje bilateralne odnose", rekao je Yee.

Američki dužnosnik nije htio govoriti o legitimnosti arbitražnog procesa koji Zagreb smatra kontaminiranim, ali je rekao da je, koliko zna, dogovoren okvir za rješavanje spora.

"Koliko shvaćam, obje zemlje su se manje-više složile oko okvira, to je nešto vrlo pozitivno. To je prvi korak koji je učinjen, a sada mora doći do političke volje da se postigne konačan dogovor", kazao je Yee.