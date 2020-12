Poslije posla sam kod HNK ušao na tramvaj 17 (bar mislim). Pustio sam muziku, po playeru vidio da je prošla samo pjesma i pol. Došao sam doma blatnjav, krvav s dislociranom čeljusti i izgubljenim naočalama. Ako me je itko vidio, pliz javite, jer ne znam što se dogodilo.

Ovaj potresni status objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama Karlo Blažeka, koji je stradao na zasad nepoznat način.

Nekako je uspio doći kući no ima rupu u sjećanju. Njegov status proširio se Facebookom, a on je zadržan u bolnici. U utorak mu se vratio dio sjećanja i misli da je stradao na području Knežije.

- Malo se sjećanje vratilo. Izašao sam iz tramvaja kod Vjesnika, išao sam do Instar-informatike na Savskoj (toga se sjećam kompletno), poslije toga krenuo do ljekarnice u Albaharijevoj na Knežiji. Mislim da mi se tamo to dogodilo, što god to bilo - objavio je Karlo i zahvalio svima što pomažu.

Prema informacijama 24sata, ljudi su nedaleko od ljekarnice vidjeli tragove krvi kao i krvave maramice.

U sve se uključila policija.

Kako doznajemo, istražuju kako je mladić stradao te su njihovi izvidi u tijeku. S njime će razgovarati čim to njegovo zdravstveno stanje bude dozvoljavalo. Ako je netko primijetio nesreću u kojoj je ozlijeđen, policija moli da im se javi na 192.