Karlova sestra: Osjećamo da je živ, čini nam se da je pobjegao

U nastavku se samo potpisao, rekla nam je Karlova sestra Edita (29). U pismu, kaže, nema nikakvih oproštajnih rečenica. Naime, Karlu i njegovim sestrama su djed i baka ostavili određeni iznos, koji su oni onda oročili, pa se pretpostavlja da je Karlo mislio na taj novac i neke osobne stvari. Uz to, policija je danas otkrila da je Karlo na dan nestanka podignuo zasad nepoznati iznos na bankomatu PBZ banke.

- Pretražili smo po ne znam koji put njegovu sobu te smo ovaj put pregledavali list po list papira iz njegovih ladica i detaljno ih iščitavali. Tad smo našli to pismo. Osim toga, znamo i da je dizao novac. Prema tome, ne radi se sigurno o suicidu, kako su neki nagađali. Malo nam je laknulo jer sad izgleda kao da je sve planirao, kao da je pobjegao iz nekog razloga, sigurno ga je nešto mučilo. Ne znam zašto nam se nije povjerio, ali hvala bogu, osjećamo da je živ - rekla je Edita.

Drugi dan, u srijedu, 10. travnja, ustao je rano, prije ostalih ukućana. Na privatnom sveučilištu Libertas na zagrebačkom Kennedyjevu trgu imao je toga jutra kolokvij.

- Bio je izvrstan student i bilo mu je stalo do dobrih ocjena. Rekao nam je da ujutro ima taj kolokvij i nije nam bilo čudno kad ga nismo zatekli u njegovoj sobi jer smo računali da je otišao upravo tamo, na faks - rekla nam je obitelj. Ali Karlo se tog jutra nije pojavio na sveučilištu. Netragom je nestao i do danas ga nisu pronašli.

Sa sobom je ponio crni ruksak, koji je i inače nosio, novčanik s osobnom iskaznicom i karticom za bankomat, a mobitel je ostavio u ladici. Iz garaže je te srijede, unatoč kiši, izvukao svoj sivo-crveni Mountain bike bicikl.

Edita je preko vikenda s roditeljima pretraživala internet u potrazi za fotografijom bicikla kakvim je nestao njezin brat te su ga uspjeli naći.

- Otac je siguran da je Karlo vozio bicikl identičan ovom - tvrdi Edita, koja nam je i poslala sliku bicikla.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Karlo je trenirao stolni tenis i išao u teretanu te mu nije bio problem voziti bicikl oko deset kilometara do faksa. Nesretnog jutra, oko 8.15 sati, Karla je susjed vidio kako s kapuljačom na glavi juri prema Jarunu na svojem biciklu. Tad mu se gubi svaki trag. Karlo se nije pojavio na kolokviju. Roditelji su prijavili njegov nestanak, a Karlov faks je bio jedno od prvih mjesta koje su posjetili ne bi li saznali bilo kakvu informaciju o njegovu nestanku.

- Bili smo i na Libertasu, kao i policija. Karlo taj kolokvij nikad nije pisao iako su ga kolege iz kolegijalnosti potpisali kao da je došao - rekla je obitelj.

Razgovarali su i s Karlovim kolegama. Nitko ništa ne zna. Nikome nije jasno kamo je mladić mogao otići. Kako doznajemo od obitelji, jedna od njegovih ruta biciklom do faksa bila je po Jarunskoj ulici do bazena na Mladosti pa onda ili Savskim nasipom do Prisavlja, gdje silazi i nastavlja do Kennedyjeva trga, ili je pak vozio od Mladosti na Savsku cestu pa do Libertasa.

- Prešli smo svaki centimetar njegova puta od kuće do faksa i razgovarali sa svima s kojima smo mogli, uključujući i prijatelje. Ništa nismo doznali - kaže Karlova majka. Napominje kako je nekoliko dana prije nestanka Karla prijatelj pitao da odu nekamo zajedno baš u srijedu, ali mu je Karlo rekao da tog dana neće moći ići nigdje jer ima važan kolokvij, a da nakon toga ide raditi u Lisinski. Naime, Karlo je u Lisinskom radio preko student-servisa i tako imao za džeparac. U Lisinskom smo zatekli studenticu (24) s kojom je tamo radio zadnje dvije do tri godine i s kojom se družio.

- Bio je veliki džentlmen, jako pristojan, pogotovo prema ženama. Uglavnom smo pričali o faksu jer i ja studiram ekonomiju. Zadnji put smo pričali oko tjedan dana prije njegova nestanka. Radio je na ulazu, na cvikanju karata.

Pričali smo o Erasmusu, studentskoj razmjeni. Rekla sam mu da sam bila, a njemu je to putovanje svojedobno iz nekog razloga propalo i malo je bio nesretan zbog toga. Bio je jako ugodno društvo i svi smo ga voljeli. Jednom su neki gosti posebno njega pohvalili jer su bili oduševljeni njegovim radom - rekla je studentica te dodala kako je bio vrlo zreo i da je točno znao čime se želi baviti u budućnosti.