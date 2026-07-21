Karlovac: Bageri srušili lipe, Grad tvrdi da će presaditi jedno stablo, privedene aktivistice

Višemjesečna borba Karlovčana protiv odluke gradske uprave da sruši stoljetne lipe u središtu grada završila je ovog utorka. Unatoč višemjesečnim zahtjevima oporbe i inicijative "Jablani", te peticiji koju je potpisalo oko 4000 Karlovčana, bageri su ovog utorka porušili drvored stoljetnih lipa.

Pritom su uhićene i dvije aktivistkinje, Ivana Francisković iz Eko-pana, te Vera Mitrović Vrbanac, koje su u trenutku pisanja ovog teksta i dalje bile u policiji. U cijelosti prenosimo odgovor PU karlovačke na naš upit o privođenjima:

"Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić danas, 21. srpnja 2026. godine, oko 10,00 sati pružila je intervenciju u Karlovcu, na Trgu bana Josipa Jelačića, po dojavi trgovačkog društva, kojom prilikom su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da su dvije ženske osobe počinile prekršaje te će protiv njih biti proslijeđen Optužni prijedlog Općinskom sudu u Karlovcu, u redovnom postupku, zbog počinjenih prekršaja iz čl. 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.



Navedene osobe na mjestu događaja uhitili su policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić te ih priveli u službene prostorije postaje te će po završetku kriminalističkog istraživanja biti puštene na slobodu."

Pokretanje videa... VIDEO Rušenje lipa u Karlovcu | Video: 24sata Video

Višegodišnji problemi s preuređenjem

- Vera je ušla u gradilište. Stala je pred jednu lipu i snimala. Došla je policija, koliko sam vidio razgovarali su s njom, a onda je ušao policijski auto i odvezli su je. Ivana je bila jako emotivna, vidio sam da viče prema radnicima, no nije ulazila u gradilište. Otišao sam dalje snimati rušenje, nisam shvatio da su i nju priveli. Bili smo na policiji, poslali smo im odvjetničku pomoć - kazao nam je karlovački oporbeni vijećnik Dobriša Adamec (Možemo!).

Karlovačka oporba već mjesecima, uz građane, vodi bitku za očuvanje drvoreda, ali ne samo to. Politička svađa oko preuređenja središta Karlovca traje godinama, još od aglomeracije zbog koje brojni građani i danas imaju ogromne probleme u štetu.

Za poslije podne najavljuju konferenciju za novinare. Podsjetimo, prošli tjedan, 16. srpnja, kod glasanja o nastavku uređenja glavnog Trga bana Josipa Jelačića i rušenja drvoreda, oporba (Možemo!, SDP, Stranka umirovljenika i Nezavisna lista Bolji Karlovac) napustili su sjednicu. Upozoravaju kako se sve radi netransparentno, građani uglavnom nemaju nikakvih informacija o detaljima projekta, a na kraju dođe do štete.

24sata Karlovac: Radovi na aglomeraciji Karlovac-Duga Resa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Stabla su bila u dobrom stanju'

- Sve ove godine pričamo da nismo protiv projekta uređenja koji ima korisne dijelove, da središte Grada treba urediti, ali smo protiv rušenja lipa. Dali smo četiri amandmana koji nisu uvaženi. Ovo što sad tvrdi gradska uprava, da su stabla u lošem stanju, to su izmotavanja. Imali smo neslužbene preglede, bila su u dobrom stanju. Gradilište je tu već tri-četiri godine, pokazala su se super otporna. Stabla je pregledala i županijska javna ustanova Natura Viva, dali su preporuku da ih se ne dira do jeseni zbog ptica. No to sve sada više nije važno, gradonačelnik i Grad napravili su što su htjeli - istaknuo je Adamec, koji nam je poslao i snimke rušenja.

'Sve smo pregledali'

Tijekom jutra na izvanrednu presicu izašla je i gradska uprava, kako bi objasni zašto je takva odluka ispravna, bez obzira na više od 4000 potpisa na građanskoj peticiji.

S Jelačićevog trga javnosti se obratio gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) sa suradnicima, javlja karlovački.hr. Kako su istaknuli, odluka o rušenju lipa donesena je na temelju pregleda drveća i ranijih dokumenata.

- Povjerenstvo je izišlo na teren i obišlo je svako stablo i izvršilo je vizualnu procjenu stabala. Obilaskom stabala, a i na temelju dokumentacije koju posjeduje tvrtka Zelenilo, utvrđeno je da su gotovo sva stabla u lošem zdravstvenom stanju i nisu pogodna za presađivanje. Osim procjene svakog pojedinačnog stabla, vodili smo se i drugim postojećim dokumentima i studijama koje govore o zdravstvenom stanju ovih stabala - kazala je članica povjerenstva Andrea Vrbanek.

Kako je dalje pojasnila, povjerenstvo je kao temelj uzelo i Krajobraznu studiju sa studijom elemenata zelene infrastrukture GUP-a Grada Karlovca iz 2024. godine. Prema njoj su donijeli i odluku da se presadi jedna lipa iz koje će se uzimati reznice za nove lipe koje će se saditi po gradu. Ali ne i na Jelačićevu trgu.

- Studija kaže da se na obodu Trga nalaze lipe koje nisu u zavidnom zdravstvenom stanju. A jedan od problema je što su polja u koja su posađene uzdignuta od okolnog terena, tako da se kišnica slijeva od stabla umjesto prema njima. Znači, ova stabla su rasla u otežanim uvjetima i s obzirom na njihovu starost, njihovo deblo je malo, ima oštećenih debla. Krošnja nije one veličine koje bi trebala biti. Iz tog razloga predlažemo da se preseli jedna lipa u strogo kontrolirane uvjete, jer takvo drvo traži barem dvije godine njege i potrebno je dvije godine da se vidi je li presađivanje uspjelo. Tu lipu prihvatit će tvrtka Zelenilo i brinut će se za nju - poručila je.

Novi vodoskok, WC, nadstrešnica...

Pročelnica Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša Ana Hranilović Trubić objavila je kako Grad nastavlja s uređenjem trga, te da se radi o površini od više od 8000 kvadrata.

- Trg će biti uređen u dvije cjeline. Jedno je područje starog placa, a drugo sami središnji gradski trg. Na području staroga placa bit će uklonjen postojeći javni WC i bit će uređen novi s dvokrakim stubištem, s podiznom platformom za osobe smanjene pokretljivosti. U podzemnom prostoru bit će spremište za opremu koja će služiti za manifestacije. Iznad će biti prozirna nadstrešnica koja će štititi ulaz u podzemni dio. Na tom području staroga placa bit će posađeno novih 18 stabala lipa u zelenim otocima površine 50 kvadrata - nabrojila je.

Karlovac: Uređenje Trga bana Josipa Jelačića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako je dalje objasnila, središnji gradski trg bit će uređen sa granitnim pločama u tri nijanse. U parteru će biti novi vodoskok, te će biti uređen i postojeći zdenac. Vrijednost radova je nešto više od 4, 8 milijuna eura. Izvođač je tvrtka CGP Aquaterm, za nadzor je zadužena tvrtka Kling, voditelj projekta je iz tvrtke Eco Esco, a koordinator zaštite na radu je tvrtka Natilum. Predviđeno je da radovi traju 12 mjeseci.

'Idemo dalje s radovima'

Gradonačelnik je zahvalio povjerenstvu te zaključio kako su odradili dobar posao. Istaknuo je i kako je Krajobrazna studija pokazala da lipe ionako nisu bile na dobrom mjestu, jer ih je "asfalt gušio". Najavio je i kako će uskoro biti otvorena javna nabava za uređenje zaobilaznice.

No oporba upozorava kako Karlovčani ni o tome projektu, kao ni uređenju stare Kurelčeve ulice, nemaju dovoljno informacija.