Karlovac očekuje poplave: Novi sustav postavljamo prvi put

Privremeni sustav obrane od poplava izgrađen od box barijera, prvi takav u Hrvatskoj u subotu se započeo graditi u karlovačkim naseljima Logorište, Mala Švarča i Mostanje. Barijere će biti izgrađene u dužini pet kilometara, a ista takve postavljaju se i u Ogulinu, a postavljat će se i na kupskom području, nizvodno Karlovca na desnoj obali Kupe uz naselja koja također poplavljuju.

Radi se o žičanim kockama metar široke, duge i visoke, spojene žicom koje se pune pijeskom, a postavljaju se radi predostrožnosti, zbog opasnosti od poplava i visokih vodostaja rijeka koji se očekuju uslijed zatopljenja i topljenja velikih količina snijega.

Novi privremeni sustav obrane od poplava u Logorištu je predstavnicima stožera Civilne zaštite grada Karlovca predstavio generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a radove na ugradnji obišao je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

- Ovo je novi sustav obrane od poplave, nikada do sada nismo radili ovako veliki sustav, ovo je po prvi puta u Hrvatskoj, gotovo pet kilometra privremenog sustava obrane od poplava ćemo ovdje izgraditi. Znamo da su ljudi ovdje stradali već četiri, do pet puta u zadnjih nekoliko godina i da je svaki puta direktnoj šteti od poplava bilo izloženo 500 kuća uz minimalnu štetu od 20.000 kuna, a samo jedan nalet vode učini štetu od 10 milijuna kuna. Nesumnjivo utrošit ćemo puno manje od toga i zaštiti ljude, vjerujem da ćemo spremni dočekati vodne valove Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre - rekao je Đuroković, dodajući da se box barijere nabavljaju putem javnog nadmetanja i od hrvatskih proizvođača, a tržište je otvoreno za sve, te da je ovaj sustav poznat i koristi se na svjetskom tržištu.

- Ukupno raspolažemo sa više 15 kilometara box barijera, dobro smo se pripremali svjesni ranijih problema sa poplavama. Ukupan trošak ovog sustava, kojeg zapravo još i snimamo dok radimo jer koristimo svaku uzvisinu da utrošimo što manje materijala, no procjenjujemo da će ovaj zahvat koštati između 5 i 10 milijuna kuna, a znamo da samo jedna šteta na području Logorišta iznosi najmanje 10 milijuna kuna, tako da isplati se uložiti. Box barijere nisu jednokratne, one se mogu kasnije iskoristiti, privremeno će biti smještene ovdje, a nakon toga će se isprazniti, a materijal kojim su ispunjene isto tako će se iskoristiti, tako da će i utrošak biti puno manji. - rekao je Đuroković.

Barijere će se graditi narednih 15 do 30 dana i ostati će trajno, narednu godinu do dvije, kako bi mogli mirno raditi nasipe, a istovremeno i omogućiti sigurnost građana ovih područja. Gradonačelnik Damir Mandić je rekao da pozdravljaju aktivnosti na Koransko - Mrežničkom dijelu, te da će takav sustav pokušati preslikati i na Kupski dio obale, naselja nizvodno od Karlovca koji su također često poplavljena. Župan Damir Jelić je rekao:

- Konačno su nas čuli, ovo možete smatrati prvom fazom jer sustav obrane od poplave se i dalje nastavlja otkupom zemljišta - rekao je Jelić te se zahvalio Hrvatskim vodama, premijeru koji je došao na poplavu u Ogulin i ministru Ćoriću koji je sjeo u čamac i vidio situaciju na terenu, te zaključio.

- Sad ipak sa nekom sigurnošću možemo reći ljudima, uz vas smo, branimo vas, nešto što je trebalo biti i davno prije - zaključuje Jelić.

Ministar Tomislav Ćorić je rekao da ovaj privremeni sustav obrane od poplave nije trajno rješenje, te da paralelno svi zajedno rade na trajnom sustavu obrane od poplave, a cilj mu je da spriječi štete.

- Obrana od poplava ovog područja je prioritet ove Vlade i ministarstva zaštite okoliša i energetike. Činjenica da već 27 godinama svjedočimo poplavama i štetama imovine je nešto protiv čega se moramo boriti, nažalost to traje, no aktivnosti koje smo poduzeli u zadnjih osam mjeseci, daju mi za pravo reći da se od sustava trajne obrane od poplave neće odustati i da ćemo učiniti sve da se on završi u što kraćem vremenskom roku, no nažalost za to su potrebne godine - rekao je Ćorić.