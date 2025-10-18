Karlovačka crna točka: Policija objavila kako je došlo do teške nesreće na obilaznici kod Turnja

Obavijesti

News

Piše Iva Milotić,
Turanjska obilaznica u Karlovcu poznata je kao crna točka na cesti zbog brojnih teških prometnih nesreća. Na tom je dijelu prometnice život izgubilo više ljudi, među njima i nogometaš Nikola Pokrivač

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru autobusa i automobila na Turanjskoj obilaznici, dionici državne ceste D-1 koja prolazi kroz Karlovac. Teške ozljede zadobio je 22-godišnji vozač osobnog automobila dok je lakše ozljede zadobio 26-godišnji putnik iz istog vozila.

Naime, vozač Golfa ljubljanskih oznaka putovao je prema BiH kad je udario u autobus koji je vozio na redovnoj liniji iz BiH.

- Nije se kretao sredinom obilježene prometne trake već je istim u blagom desnom zavoju prešao na suprotni kolnički trak gdje je udario u lijevi dio autobusa bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 28-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine - rekla je policija. 

Vozač autobusa za Jutarnji je ispričao kako su u Golfu koji ga je udario bili njegovi rođaci koji su se vraćali s posla iz noćne smjene iz Slovenije. Navodno su svi iz Bužima, kraj Velike Kladuše.

Za vrijeme očevida promet se odvijao obilazno preko naselja Turanj. Vozač osobnog automobila sankcioniran je sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a nadležnom državnom odvjetništvu slijedi izviješće.

Opasna dionica

Turanjska obilaznica u Karlovcu poznata je kao crna točka na cesti zbog brojnih teških prometnih nesreća. Na tom je dijelu prometnice život izgubilo više ljudi, među njima i nogometaš Nikola Pokrivač.

Unatoč ponovljenim upozorenjima i apelima, cesta i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače.

