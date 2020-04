Karlovačka županija: Zaraženo 1,5-godišnje dijete iz Ogulina

Nakon tri dana bez oboljelih u Karlovačkoj županiji, zaraza novim virusom COVID-19 potvrđena je kod 1,5-godišnjeg djeteta iz okolice Ogulina, javlja županijski Stožer civilne zaštite.

- Odmah po saznanju o potvrđenoj zarazi novim korona virusom započele su se poduzimati propisane protuepidemijske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Provode se procesi utvrđivanja njihovih kontakata, a svi kontakti će dobiti mjere samoizolacije. Dijete je u pratnji majke odmah upućeno u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr.Fran Mihaljević' u Zagrebu. U samoizolaciji zbog navedenog slučaja su dva liječnika, šest medicinskih sestara i spremačica iz OB-a Ogulin. Do daljnjeg je zatvoren Odjel pedijatrije u Ogulinu. Iz OB-a Ogulin upućena je molba roditeljima da svu bolesnu djecu do daljnjeg vode u dječju ambulantu Doma zdravlja u Ogulinu od 7 do 19 sati, a u od 19 do 7 sati na OHBP Opće bolnice Karlovac - priopćio je Stožer dodajući da je s ovim slučajem zaraze sad u županiji ukupno 25 ljudi kod kojih je ona potvrđena, od kojih je jedna osoba, nažalost, preminula.

Do sada je na virus testirano 400 ljudi, a čekaju se nalazi 31 uzorka. U posljednja 24 sata nije bilo kršenja samoizolacije. Stanje u domovima zdravlja i domovima za stare i nemoćne je stabilno i uredno funkcionira.

- Apeliramo na sve građane da unatoč proljepšanju vremena ostanu doma i smanje socijalne kontakte na najmanju moguću razinu. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Bit će prilika za druženje, najbitnije je da poštujemo sve propisane sigurnosne mjere kako bismo očuvali sebe i svoje najmilije - poručuju građanima iz Stožera CZ Karlovačke županije.

Vezano uz e-propusnice, iz stožera poručuju da je pristigla uputa Ravnateljstvu policije prema kojoj e-propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede ne sadrže QR kod, ali Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede dogovorili su način izdavanja e-propusnica.

- Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede sadrže OIB osobe kojoj je propusnica izdana i to je glavni identifikator valjanosti propusnice. Sukladno navedenome, valjanost propusnica izdanih od strane Ministarstva poljoprivrede provjerava se očitanjem OIB-a - kažu u Stožeru dodajući da je stigla i dodatna uputa za doktore veterinarske medicine, kojima je omogućeno kretanje bez izdavanja e-propusnice, a na temelju članske iskaznice Hrvatske veterinarske komore.