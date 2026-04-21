Za kralja Karla VI. ju je projektirao dvorski inženjer Matija Weiss, ima samo 106 kilometara, bila je uska i strma, opasna, a kopno s morem je prvi put povezala preko "Vražjeg vrta", kako su tad zvali Gorski kotar
Karolina, prva 'moderna' cesta do mora, sagrađena je prije tristo godina, i još služi svrsi
Početak je 18. stoljeća, hrvatsko-ugarski kralj Karlo VI., posljednji muški potomak habsburške dinastije, uspio je s Osmanskim Carstvom sklopiti mir, ukinuo je carine, Jadran proglasio slobodnim morem, i u Kraljevici gradi luku. Ocu čuvene Marije Terezije sad je trebala još samo moderna cesta kojom će, da bi trgovina cvala, povezati Karlovac s Kraljevicom odnosno Rijekom - kopno s morem. Na dvor poziva glavnog carskog inženjera, genijalca Matthiasa Antonija Weissa, i daje mu u zadatak da izgradi modernu cestu - cestu koja će, prvi put, doći do mora, i to preko "Hortusa diabolicusa", "Vražjeg vrta", kako se u to vrijeme nazivalo Gorski kotar - gustu, gotovo pa neprohodnu "prašumu". Kraj s jako malo stanovnika, a puno drvne mase. Zahvaljujući cesti, počeo je bujati život ovoga kraja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+