Pogledajte oluju koja stiže u Hrvatsku! Udarit će nas jako, temperatura pada drastično!

Temperatura će izuzetno naglo pasti i za deset stupnjeva, ali jednako tako će već sutradan ponovno rasti. To je fenomen 'temperaturne klackalice' koji će pogoditi i Hrvatsku.

Nakon visokih temperatura i 'proljetnog' vremena, stiže nam promjena, prognozira DHMZ. Brojne grmljavinske oluje zabilježene su i u dijelovima Europe. Jak vjetar uz kišu u srednjoj i sjevernoj Europi odgovorni su za oluje s ozbiljnim posljedicama.

Nestabilno vrijeme donijelo je i tornado u Francuskoj, kao i tuču.

Vremensku prognozu i temperature po glavnim gradovima Europe možete pogledati OVDJE.

Prognoza u Hrvatskoj

Promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, na jugu prijepodne a na istoku veći dio dana dana sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša, pljuskovi i grmljavina mjestimice već prijepodne, popodne i drugdje. Pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu, moguće je i nevrijeme. Puhat će umjeren do jak, u gorju i olujan jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. U noći će vjetar okrenuti na umjeren do jak sjeverni, a na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, na udare i olujna bura. Najviša temperatura uglavnom između 15 i 21 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

- Veći dio utorka u istočnim hrvatskim krajevima još će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, te puhati slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Tek navečer naoblačenje s kišom, pa i u obliku pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 20 i 23 °C.

Foto: meteo.hr

Foto: meteo.hr

Bit će relativno toplo - ujutro oko 10 °C, a danju oko 20 °C °C u središnjoj Hrvatskoj.

Prijepodne barem djelomice sunčano, a zatim sa zapada slijedi porast naoblake s kišom, moguće i grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na udare moguće nakratko i olujan, piše HRT.

Za cijelu obalu izdan je žuti meteoalarm, dok na Kvarneru i sjevernom Jadranu zbog mogućih velikih udara bure izdan je narančasti.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Sutra nas, prema prognozi DHMZ-a, očekuje kiša, u Dalmaciji i pljuskovi i grmljavina, a u gorju može biti susnježice i snijega. Od sredine dana postupan prestanak oborina te razvedravanje sa zapada. Vjetar umjeren do jak, na udare osobito u gorju i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna bura i sjeverni vjetar, na južnom dijelu ujutro još jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 7 do 11, a najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 14 °C.

POGLEDAJTE: Jaka oluja na Krku nosila krovove

