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Foto: Reuters
ANALIZA IZVJEŠĆA EUROPOLA PLUS+

Karta terora u EU: Hrvatska je među sigurnijima, hibridni napadi sve su veća opasnost

Piše Helena Tkalčević,

Najveća opasnost i dalje su džihadisti, ali raste i desni i lijevi radikalizam. Sve više i maloljetnika uključeno. Stručnjak: 'Danas mlade radikaliziraju već za nekoliko tjedana'

Kako se nasilje, identitet i ideologija sve više isprepliću, tradicionalni pokazatelji koji su nekad služili za identifikaciju terorističkih prijetnji sad postaju složeniji i manje predvidivi što je glavni novi izazov za provedbu zakona diljem Europe, navodi se u nedavno objavljenom Europolovu izvješću o stanju i trendovima terorizma u Europskoj uniji.

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IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
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MUKA U KAŠTELIMA

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Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.

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