Karta terora u EU: Hrvatska je među sigurnijima, hibridni napadi sve su veća opasnost
Najveća opasnost i dalje su džihadisti, ali raste i desni i lijevi radikalizam. Sve više i maloljetnika uključeno. Stručnjak: 'Danas mlade radikaliziraju već za nekoliko tjedana'
Kako se nasilje, identitet i ideologija sve više isprepliću, tradicionalni pokazatelji koji su nekad služili za identifikaciju terorističkih prijetnji sad postaju složeniji i manje predvidivi što je glavni novi izazov za provedbu zakona diljem Europe, navodi se u nedavno objavljenom Europolovu izvješću o stanju i trendovima terorizma u Europskoj uniji.