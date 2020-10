'Nitko u Europi više ne može zaustaviti virus, pa tako ni mi'

Ovaj virus je moguće suzbiti ovakvim mjerama u ranijim fazama pandemije. Nažalost, mi to više ne možemo, nitko u Europi to ne može napraviti, rekao je Gordan Lauc

<p>Ono što vidimo u čitavoj Europi, da je pandemija u brzom širenju. Nažalost, trenutno smo u periodu velikih nepoznanica, jer ne znamo dokle to može ići. Hrvatska dosta zaostaje za drugim zemljama, rekao je znanstvenik <strong>Gordan Lauc</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568423/UZIVO-Djikic-Ovo-je-najopasniji-virus-u-zadnjih-100-godina.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>U emisiji je gostovao i <strong>Ivan Đikić:</strong></p><p><strong>- </strong>Globalno mi nismo na vrhu, mi smo na početku jednog vala. Brojevi su uistinu zabrinjavajući, preko 500 tisuća zaraženih dnevno u svijetu. Ne dijelim preveliki optimizam zbog utjecaja virusa na zdravlje ljudi - rekao je Đikić, a Lauc je rekao kako ćemo vjerojatno prijeći tri tisuće slučajeva novozaraženih dnevno, ali da sigurno nećemo doći i do deset tisuća.</p><p>- Dovoljno je reći da je ovo jedan od najopasnijih virusa koje smo sreli u zadnjih 100 godina. Brzo se širi zahvaća sve, utječe i na zdravstveni sustav. Ovaj virus je najopasniji i jer nije najsmrtonosniji, jer je blokirao cijeli svijet. Mi već godinu dana nemamo normalan život, to je globalna kriza - rekao je Đikić te nadodao kako se virus može kontrolirati s pravilnim mjerama što smo pokazali na proljeće.</p><h2>'Nitko u Europi ne kontrolira virus'</h2><p>- U ovom trenutku nitko u Europi i na zapadu ne kontrolira širenje virusa, on se širi sve brže u najvećem dijelu Europe. Ali ta brzina širenja nije povezana sa strogošću mjera u pojedinim zemljama. Ovaj virus je moguće suzbiti ovakvim mjerama u ranijim fazama pandemije. Nažalost, mi to više ne možemo, nitko u Europi to ne može napraviti i sad moramo pokušati usporiti brzinu širenja. No, većinu ljudi koju zarazi ovaj virus neće ubiti i većina neće biti hospitalizirana. Razloga za osobnu paniku nema, ali moramo se potruditi da smanjimo broj zaraženih, ali i ovaj broj koji imamo će toliko opteretiti zdravstveni sustav da će ljudi biti ugroženi i zbog nekih banalnih problema koje bi medicina inače vrlo lako riješila - rekao je Lauc te dodao:</p><p>- Mi ćemo sigurno prijeći brojku od 30 mrtvih dnevno za par tjedana. Broj zaraženih u Europi je toliki da nitko ne može zaustaviti širenje pandemije.</p><p>- Ovdje se radi o horizontalnom širenju virusa, jer ga više ne kontroliramo i tu pojedinačne mjere više ne funkcioniraju. Apelirao sam prvenstveno na vladu da se fokusiramo na strateški program koji bi predvidio mjere do kraja godine, da na temelju toga možemo znati koje su nam mjere pravilne i dobre. Mislim da se previše fokusiramo na aspekt zdravstvene kontrole virusa - broj zaraženih broj u bolnicama, ali puno ozbiljniji je globalni kontekst, jer to je društveni, socijalni, ekonomski problem. Imate i psihološki utjecaj na građane, ljudi žive pod velikim stresom i bez adekvatnog odgovora ćemo gubiti bitku s virusom - rekao je Đikić te apelirao na premijera da preuzme vodstvo i stvori strateški program koji će prezentirati javnosti.</p><h2>'Dio ljudi se boji da će umrijeti, a dio smatra da je sve prevara'</h2><p>- Situacija u društvu je jako polarizirana. Dio ljudi se užasno boji da će umrijeti, a dio smatra da je to sve prevara. Kad komunicirate prema jednoj skupini, one druge odbijate od sebe i oni postaju neprijatelji, a mi smo zadnjih pola godine imali period kad nije bilo loše i živjeli smo kao da pandemije nema. Kad pogledate čitavu Europu, i zemlje sa strogim mjerama tijekom ljeta i zemlje koje su imale gotovo nikakve mjere su sad gotovo u identičnoj situaciji - kazao je Lauc. </p><p>Lauc smatra kako nam sad dolazi na naplatu to što dolazi zima i to što se ovaj virus ponaša kao tipični sezonalni virus.</p><p>- Nitko ne zna nacrtati točan plan i da bude siguran da je u pravu. Mi smo nekoliko tjedana iza tog vala koji je pogodio Češku, Belgiju itd.. mi moramo pogledati ono što se dogodilo njima i napraviti plan u skladu s tim. Mislim da vladi treba odati priznanje da je Hrvatsku zasad dobro vodila, bilo je sigurno grešaka, ali ne bih napadao vladu i ne bih rekao da rade loše. Nitko ne može biti siguran hoćemo li do kraja biti uspješni, ali da je Hrvatska rangirana u drugim stvarima ovako uspješna kao protiv pandemije, svi bi živjeli puno bolje - rekao je Lauc za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568423/UZIVO-Djikic-Ovo-je-najopasniji-virus-u-zadnjih-100-godina.html" target="_blank">N1</a>.</p>