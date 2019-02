Kaštelanka: Analno me silovao 45-godišnjak iz okolice Zadra

Uništena sam. Već danima ne spavam, spala sam na 46 kila. Još sad strahujem da mi taj manijak ne pokuca na vrata. Zvala sam policiju da me zaštiti, a oni su rekli da će poslati patrolu. Zamolila sam prijatelja da prespava kod mene, ne mogu više biti sama..., ispričala je žena iz okolice Splita za Slobodnu Dalmaciju. Ona nije odmah ni znala da je muškarac ispitan pa pušten na slobodu i sada je ona u velikom strahu.

Prošle nedjelje policiji je prijavila da ju je analno silovao 45-godišnjak iz okolice Zadra, već otprije poznat policiji jer je osuđivan za slična kaznena djela zbog kojih je služio i zatvorsku kaznu, s kojim se prošlog listopada upoznala preko društvenih mreža. Nakon toga susreli su se dva puta i imali dobrovoljni seksualni odnos. On joj je u porukama obećavao brak i govorio kako se zaljubio u nju, a stalno ju je pitao i za analni seks, ali ona je rekla da na to nije pristala. Prilikom njihovog drugog susreta, nakon što su već imali jedan dobrovoljni seksualni odnos, muškarac ju je prisilio na analni seks iako ga je ona molila da prestane i da ju pusti. Tada ju joj je on, kako priča neimenovana Kaštelanka, pritisnuo uz krevet, a drugom rukom začepio joj je usta.

- Užasno me boljelo i vrištala sam , ali sve moje vriskove prigušio je rukom - ispričala je žena.

Nakon odnosa su jeli, a on je poslije izašao. Ona ga je zvala da se vrati, a u međuvremenu je mislila nazvati policiju da ga dočekaju. Međutim on joj nije odgovarao na poruke. Sljedeći dan, u poruci joj je napisao da se on nije zaljubio i da je to kraj njihovog druženja. Tada je nazvala policiju i prijavila silovanje.

Kaštelanka je priznala da boluje od PTSP-a i da ima 40-postotni invaliditet, da je korisnica centra za socijalnu skrb i pučke kuhinje te da pati od depresije. Kaže da joj se nakon napada stanje pogoršalo i da je već bila kod psihijatrice tražiti pomoć.

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo, kojem je policija privela muškarca sa zadarskog područja, osumnjičenog za silovanje 52-godišnjakinje sa širega kaštelanskog područja, pustilo ga je da se brani sa slobode nakon što je ispitan.

Doneseno je rješenje o otvaranju istrage, dakle postupak ide svojim tijekom, no na ŽDO-u su procijenili kako nema argumenata da bi sucu istrage predložili određivanje istražnog zatvora.

Naime, liječničkim pregledom oštećene žene nisu nađeni nikakvi tragovi nasilja, niti na genitalnom području niti drugdje po tijelu, a nikakvi takvi tragovi nisu pronađeni niti na tijelu prijavljenog.

Također, ni u apartmanu u kojem je oštećena navodno silovana nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na to da je bilo nekakve borbe - ništa nije bilo razbacano, razbijeno, poderano, nije bilo tragova krvi, pramenova kose i bilo čega drugog.

Što se uistinu dogodilo, pokazat će istraga tijekom koje će se obaviti razgovori sa žrtvom i osumnjičenim, analiza svih pronađenih tragova te razna vještačenje, među ostalim i vještvo njihove međusobne telefonske komunikacije. Nakon toga će nadležno ŽDO donijeti odluku o daljnjoj sudbini postupka.