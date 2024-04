Kaštelanski SDP: 'Teror susjeda traje godinama, pukim slučajem nisu ubijeni dijete i majka...'

Ivana Perišin, predsjednica Gradskog odbora SDP-a Kaštela, je osudila pokušaj dvostrukog ubojstva koji se u nedjelju dogodio u Kaštel Štafiliću. Smatra kako opasne nasilnike treba staviti iza brave kako se mještani ne bi bojali živote.

- Zar se stvarno treba dogoditi tragedija sa smrtnom posljedicom kako bi hrvatska policija i državno odvjetništvo i sudovi iskoristili svoje ovlasti kako bi oslobodili mještane Kaštel Štafilića višegodišnjeg terora koji nad njima provodi njihov susjed!? U ovom slučaju ranjavanja pripadnika HGSS-a vatrenim oružjem, koji uopće nije bio njegova ciljana nego slučajna meta, te udarcem sjekirom po glavi čovjeka koji mu je pritekao u pomoć pukim slučajem nije došlo do daleko veće tragedije - konkretno, do višestrukog ubojstva u kojem bi među žrtvama bili i malo dijete i majka.

Sada se, prema našim saznanjima, slučajno radilo o par minuta vremenske razlike zbog kojih nije došlo do neopisivo veće tragedije. Osim toga, s obzirom na to da je nasumice ispalio više metaka još iz ulaza mogao je ubiti doslovno bilo koga. Uz to, agresivni susjed je, koliko nam je poznato, prijavljivan policiji sa svakim agresivnim ispadom, pa tako i dva dana prije nemilog događaja, kada je samo dao izjavu. Broj njegovih nedjela od nasilja do oštećivanja vozila prilično je velik i njegovo haračenje po Kaštel Štafiliću traje niz godina.

Kad bi agresivnog susjeda iz Kaštel Štafilića ruka pravde i dohvatila, uglavnom bi ga blago pomilovala simboličnom novčanom kaznom. Krajnje je vrijeme da cijeli represivni aparat države - od policije, preko državnog odvjetništva, do sudova - ovakve slučajeve agresivaca koji se uz niz drugih nasilnih radnji ne libe ni pokušaja ubojstva, smjesti gdje im je mjesto - istaknula je Perišin.

Umjesto da 'institucije pravne države' godinama, prema njenim riječima, otaljavaju svoj posao, trebale bi ga konačno početi ozbiljno raditi, a ne, kako je navela, ići linijom manjeg otpora i skrivati se iza floskula.

- Opasne nasilnike treba staviti iza brave kako se mještani Kaštel Štafilića više ne bi bojali za svoje živote! Treba li se stvarno dogoditi višestruko ubojstvo, u ovoj situaciji slučajno izbjegnuto, pa da se policija i pravosuđe trgnu iz letargije i maknu ljude opasne po okolinu s naših ulica!? Zakone treba mijenjati. Ne može se i ne smije dopustiti da osoba koja je prijavljivana mnogo puta, koja ima kriminalnu prošlost (najdraža nam je rečenica definitivno - počinitelj otprije poznat policiji), kod koje je već nađen arsenal oružja, da slobodno šeta, uznemiruje susjede i prolaznike.

Kako to da ga se nikad nije provjeravalo postoji li, ponavljam, cijeli arsenal oružja, i kao tempirana bomba čeka kada će eksplodirati na napraviti nemjerljivu štetu drugima? Kada će sudovi početi vaditi spise iz ormara i svakom od njih se posvetiti dovoljno vremena kada trebaju? Zašto se gospoda na vlasti ne pobrine da program 'Policija u zajednici' u praksi počne provoditi, već kao i većina predmeta u sustavu sve samo stoji u ladicama, a ne provodi se tamo gdje treba.

Mislimo da je dosta i da je krajnje vrijeme da se ova država, policija, DORH i sudstvo počnu baviti ljudima i prijetnjama ozbiljno i da, dok još uvijek ima vremena, spriječe daljnje i veće tragedije - poručila je.

Podsjetimo, muškarac (58) iz vatrenog oružja ranio je 46-godišnjaka te potom sjekirom ozlijedio 49-godišnjaka.