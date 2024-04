Pretresli su kuću napadača iz Kaštela: 'Policija pronašla pet bombi, 130 metaka i pušku...'

Policija pretresa kuću J.K. u Kaštel Štafiliću koji je sinoć napao Krunu B.te mu zadao tri prostrjelne rane, jednu u abdomen, lijevu i desnu potkoljenicu, a kolegi koji mu je priskočio u pomoć zadao dva udarca sjekirom, u glavu i vrat, javlja Dalmacija Danas. Oko njegove kuće je nekoliko policijskih auta, a okupili su se i susjedi zbog čega su došla tri kombija interventne policije koji su branili pristup samom događaju.

Policija je u pretresu našla pet bombi u spavaćoj sobi i garaži, oko 130 metaka i pušku, neslužbeno doznaje Dalmacija Danas, a svjedoci govore kako je kuća neuredna, puna prašine...

Kruno B. je van životne opasnosti, a susjedi su potreseni, ali i bijesni zbog cijelog događaja jer je bilo pitanje vremena kad će se takvo nešto dogoditi.

- Čula sam pucnjeve i otvorila vrata, ugledala sam Krunu kako leži na zemlji propucan. Pokušala sam J.K.spriječiti u daljnjem napadu, vikala sam da prestane ali on je otrčao u kuću po sjekiru te napao čovjeka koji je pomagao Kruni. Što je bilo do tada, ne znam, ali kažu da je pucao u njega kroz zatvorena vrata - kazala je svjedokinja.

Nakon što je interventna policija maknula susjede s ceste, izveden je J.K. iz kuće,uz povike bijesnog susjedstva.

- Ležao sam u sobi i čuo pucnjeve, i znao sam da nisu petarde, ne zvuče one tako. Istrčao sam na ulicu i vidio Krunu propucanog kako se dovukao u našu ulicu te susjeda koji mu pomaže. Tad je istrčao moj otac i susjed, a u tom trenu je J.K.dotrčao sa sjekirom te zadao dva udarca. Morali smo ga svladati, i moram reći svaka čast čovjeku koji je s raspuknutom lubanjom uspio savladati J.K.Moj brat se našao taman tu kad je pucao, metak mu je proletio pored glave, i on je pobjegao u drugu ulicu. Kruno se parkirao ispred dvora od J.K., a on je zapucao kroz zatvorena vrata u njega. Kad smo ga počeli savladavati iz njega su izlazili tako čudni krici, stravično nešto. Svi kažu da boluje od PTSP-a ali mislim da je on psihički bolesnik. Sa svima je u nekom ratu, svima buši gume na autima, trga retrovizore. Ma strašno - rekao je jedan od sudionika sinoćnjeg svladavanja J.K.

Susjedi su ogorčeni jer su prijavljivali svaki njegov ispad, ali nadležni su ga uvijek vraćali kući.

Podsjećamo, 2003. godine J.K. nožem je napao osamnaestogodišnjeg mladića jer mu je ovaj mokrio uz zid kuće.Nakon ispitivanja pušten je na slobodu.