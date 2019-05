Katarina Kitarović na Harvardu će učiti i po 12-16 sati na dan

Kći predsjednice Kolinde, Katarina Kitarović, jučer je polagala završe ispite kao maturantica Međunarodnog IB programa XV. gimnazije u Zagrebu, a već je primljena na Harvard. Upala je na četiri prestižna svjetska sveučilišta, no Harvard je njezin odabir. Stipendiju dvostruko veću od majčine plaće podmirivat će američko sveučilište.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL No to što je kći hrvatske predsjednice za upis ovog fakulteta ne znači ništa. Naime, kako nam pojašnjavaju upućeni, sve ovisi o polaganju tzv SAT i TOEFL ispita, eseja i intervjua.

Najvažniji je sat-test

- Riječ je o testovima koji uključuju matematiku, kritičko čitanje s razumijevanjem i pisanje, engleski jezik. Za to se treba pripremati već u trećem razredu srednje škole. Uz to je najbitnije i motivacijsko pismo po kojem oni procjenjuju jeste li kompletna osoba kakvu traže. Provjeravaju sve o vama pa tako i materijalnu situaciju vaših roditelja – kaže nam Dejan Kovač (35), postdoktorand prestižnog američkog sveučilišta Princeton. Kovač je potekao iz Županje, iz siromašne obitelji. Dok su se drugi igrali autićima, on se igrao gelerima po podrumima u vrijeme uzbuna. Danas je jedini Hrvat s diplomom najjačeg američkog sveučilišta.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Za prestižna svjetska sveučilišta jedino vas MIOC i V. gimnazija mogu na to pripremiti - rekao je.

Na Princetonu je završio nakon što je diplomirao na najpoznatijem američkom institutu u ovom dijelu Europe – CERGE- EI.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stipendija za džeparac

- Nakon prezentacije rada na kojem sam radio s bivšim Obaminim savjetnikom Alanom Krugerom, uslijedio je taj poziv. Primali su samo 10 najboljih od 1000 pozvanih. Cijene godine studiranja ondje se kreću od 50 do 80.000 dolara. Talentiranim siromašnim strancima daju besplatno studiranje te ako procijene da ste vrijedni ulaganja, pronađu vam stipendije za džeparac da imate od čega živjeti i za stanovanje. Da preživite ondje mjesec treba vam do 3000 dolara - kaže Kovač koji je imao te stipendije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No ističe da se tamo uči 12 do 16 sati dnevno, ali se isplati jer ako uspješno završite takav fakultet, ponude za posao stižu vam na tjednoj bazi.

- Hrvatska ne gura inteligentne ljude nego stranački podobne ljude. Recimo doktorate od 18.000 eura na našim fakultetima završavaju ljudi iz državnih firmi koji su politički povezani i financiraju to državnim novcem – otvoreno će Kovač.

Foto: Marko Prpić/Pixsell Dejan Kovač je jedini Hrvat s doktoratom s Princetona. Na Harvardu je bilo više studenata iz Hrvatske, od kojih su mnogi kasnije ostvarili zavidne karijere. Od političara, tamo su studirali bivši potpredsjednik Vlade Radimir Čačić i ministar financija Zdravko Marić.

