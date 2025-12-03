Peović tvrdi da ne postoji zakon koji kriminalizira taj simbol te je izrazila interes kako će policija braniti prijedlog pred sudom...
Katarina Peović: 'Prijavili su mog druga Boška. Zbog crvene zvijezde! Sve je poludilo...'
Liderica Radničke fronte Katarina Peović objavila je na Facebooku kako je policija pokrenula optužni prijedlog protiv člana stranke Boška zbog remećenja javnog reda i mira. Prema njezinim navodima, Boško je prijavu dobio jer je na antifašističkom prosvjedu u Rijeci nosio zastavu s crvenom petokrakom.
- Zbog crvene zvijezde! Sve je poludilo! - napisala je Peović, istaknuvši kako je zastava bila plavo-bijelo-crvena, sa simbolom petokrake i natpisom „Za slobodu socijalističku domovinu“.
Peović tvrdi da ne postoji zakon koji kriminalizira taj simbol te je izrazila interes kako će policija braniti prijedlog pred sudom. Podsjetila je i da je sama više puta istu zastavu nosila u Saboru i zagrebačkoj Gradskoj skupštini.
- Da, ljuti desničari su bili uznemireni, ali oni su često ‘uznemireni’ zbog mnogo čega - poručila je.
Radnička fronta, prema njezinim riječima, pružit će potpunu podršku prijavljenom članu.
