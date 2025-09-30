Vitasović radi na novoj pjesmi s Peović. Hejteri luduju, Alen im odgovorio: 'Što su komunjare?!'

Alen Vitasović objavio je na Facebooku da upravo snima za duet s Fronta bandom i političarkom Katarinom Peović.

“Danas snimam vokalni dio za duet sa bandom Fronta band&Katarina Peović za pjesmu REVOLUCIJA. Nadam se da će biti dobro, u stvari bit će izvrsno”, napisao je Vitasović. Najava je ubrzo izazvala burnu raspravu među pratiteljima na Facebooku. Uz poruke podrške, bilo je i komentatora kojima ta suradnja nije legla.

- A di si nju našao, sunce ti žarko, dobio si samo antireklamu u očima onih koji te vole. Ili misliš da teške komunjare i Jugoslavenčine slušaju tvoju glazbu...- napisao je jedan komentator.

Na kritike se Vitasović nije oglušio, već je odgovorio:

“Pa oni me slušaju. Moju glazbu. Kao i svi... ne znam što su to komunjare, hdz? Ljudi koji su rođeni u Yugi? Slušaju glazbu. I lijevi i desni koji glume neke ustaše. Ja govorim o glazbi. Vi slušajte što hoćete. Kata je poštena. I dobra glazbenica.”

Drugi pratitelj bio je još izravniji: “E moj Alene – ova commedia ti nije trebala.” Na to je pjevač kratko uzvratio: “Ja san glazbenik. Nisam policajac.”

Ipak, nije nedostajalo ni riječi podrške. Katarina Peović sama je komentirala: “Dragi Alene, krećemo!” dok joj je jedan obožavatelj odgovorio: “Jedva čekam da vas čujem.”