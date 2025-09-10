'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'

Izraelsko zrakoplovstvo izvelo je u utorak napad na stambene zgrade u katarskoj prijestolnici Dohi u kojima su se nalazili visoki dužnosnici Hamasa, među njima i glavni pregovarač Khalil al-Hayya. Prema podacima Hamasa, u napadu je poginulo pet članova njihove delegacije, uključujući sina Al-Haye, no ključni vođe preživjeli su pokušaj atentata. U napadu je smrtno stradao i pripadnik katarskih unutarnjih sigurnosnih snaga.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz priopćili su da je akcija bila u potpunosti izraelska inicijativa te da je opravdana nedavnim napadima u Jeruzalemu i Gazi u kojima je ubijeno više izraelskih vojnika i civila.

- Današnja akcija bila je posve neovisna izraelska operacija. Izrael ju je inicirao, proveo i preuzima punu odgovornost - stoji u priopćenju izraelske vlade.

Katar je napad nazvao "kukavičkim i flagrantnim kršenjem međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta". Premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani izjavio je da je napad "stopostotna izdaja" te poručio kako će njegova zemlja zadržati pravo odgovora.

- Katar se neće prestati truditi zaustaviti rat u Gazi, no nakon današnjeg napada teško je očekivati napredak u pregovorima - rekao je al-Thani, optuživši Izrael za sabotažu posredničkih napora.

Napad je izazvao niz međunarodnih reakcija. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je izraelsko bombardiranje kao "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara".

Europska unija, Velika Britanija i Francuska također su osudile napad.

- Rat se ni pod kojim uvjetima ne smije proširiti na regiju - rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron, dok je britanski premijer Keir Starmer istaknuo da je prioritet prekid vatre i oslobađanje talaca. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat osudili su napad kao "brutalnu agresiju i opasan presedan".

Američka administracija potvrdila je da je bila obaviještena o napadu nekoliko minuta nakon njegova početka. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nazvala je izraelsko bombardiranje "nesretnim incidentom koji ne doprinosi ciljevima Izraela ni SAD-a", no naglasila je da Washington i dalje smatra Katar ključnim saveznikom.

U Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izrazilo zabrinutost zbog izraelske akcije u Dohi te pozvalo na deeskalaciju.

Vojni analitičar Marinko Ogorec ocijenio je da se radi o dodatnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku.

- Riječ je o otvorenom vojnom napadu na suverenu državu članicu UN-a, bez obzira na izraelske tvrdnje da su eliminirali teroriste. Katar će, čini se, nastojati ostati medijator, no reakcija je ipak pomirljivija nego što se očekivalo. SAD je također reagirao smatrajući da je odluka Izraela bila ishitrena. Nadajmo se da se velike sile neće aktivno uključiti, ali retorika vodećih političara ne ide u prilog smirivanju situacije i može se očekivati daljnja eskalacija - rekao je Ogorec.

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević bio je još oštriji:

- Ovo je uobičajeni državni terorizam Izraela. Takvo ponašanje moguće je jer imaju bezrezervnu podršku SAD-a. Očigledno je riječ o kršenju međunarodnog prava, a Izrael to sustavno radi godinama. Sramota je za Europsku uniju i za našu vladu što podržavaju izraelski državni terorizam - rekao je Kovačević.