NAKON NAPADA IZRAELA

Katarski premijer sastaje se s Donaldom Trumpom u petak

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Katar je u četvrtak u Ujedinjenim narodima optužio Izrael da pokušava sabotirati napore da se okonča rat u Gazi napadom na vođe Hamasa u Dohi, ali je obećao nastaviti svoje posredovanje

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al-Tani posjetit će u petak New York i Washington, a očekuje se da će se sastati s američkim državnim vrhom radi razgovora o izraelskom napadu i statusu pregovora o prekidu vatre u Gazi, izvijestio je u četvrtak Politico. Očekuje se da će se sastati s predsjednikom Donaldom Trumpom, potpredsjednikom JD Vanceom, državnim tajnikom Marcom Rubiom i posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom, dodaje se u izvješću pozivajući se na izvor. Izrael je u napadu na Katar u utorak pokušao smaknuti političke vođe Hamasa i time eskalirao svoju vojnu akciju u jednostranom napadu koji ne unapređuje interese SAD-a i Izraela, ocijenile su Sjedinjene Države.

Doha, uz Kairo i Washington, ključni je posrednik između Izraela i Hamasa tijekom rata u Gazi.

ESKALACIJA NE NEIZBJEŽNA 'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'
'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'

Premijer al-Tani rekao je Vijeću sigurnosti, 15-članom tijelu, da izraelski čelnici ne pokazuju nimalo obzira prema životima talaca koje Hamas drži u Gazi.

Taj je vođa kazao da su posrednički napori dio identiteta Katara te da ga ništa neće obeshrabriti u toj ulozi, nekoliko sati nakon što je Izrael napao vođe Hamasa u Dohi.

Izraelske zračne snage ciljale su u utorak čelnike Hamasa koji su se sastali u kompleksu u Dohi, glavnom gradu zemlje saveznice SAD-a koja redovito organizira razgovore.

Ovaj neviđeni napad također je izazvao rijetku kritiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, bliskog saveznika Izraela, koji je rekao da je "vrlo nesretan" zbog toga te ocijenio da taj potez nije bio mudar.

