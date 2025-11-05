Obavijesti

FOTO UŽASA IZ TUZLE

Vatra je gutala Dom za starije. Najmanje 10 mrtvih. Ozlijeđeni vatrogasci, policajci, spasioci...

Iz Doma umirovljenika Tuzla potvrdili su kako je požar buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo desetero ljudi, a ozlijeđeno je njih 20. Sućut obiteljima izrazio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ocijenivši ovaj tragični događaj katastrofom ogromnih razmjera
Do tragedije je došlo u utorak oko 21 sat. Poginulo je deset ljudi, a 20 ih je ozlijeđeno | Foto: Profimedia
