Vatra je gutala Dom za starije. Najmanje 10 mrtvih. Ozlijeđeni vatrogasci, policajci, spasioci...

Iz Doma umirovljenika Tuzla potvrdili su kako je požar buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo desetero ljudi, a ozlijeđeno je njih 20. Sućut obiteljima izrazio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ocijenivši ovaj tragični događaj katastrofom ogromnih razmjera
Do tragedije je došlo u utorak oko 21 sat. Poginulo je deset ljudi, a 20 ih je ozlijeđeno
| Foto: Profimedia
Do tragedije je došlo u utorak oko 21 sat. Poginulo je deset ljudi, a 20 ih je ozlijeđeno |
Foto: Profimedia
Do tragedije je došlo u utorak oko 21 sat. Poginulo je deset ljudi, a 20 ih je ozlijeđeno
| Foto: Profimedia
Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja nalazi se očevidna ekipa, a očevid će biti proveden kada se za to steknu uvjeti, s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica važnih za istragu, kaže policija
| Foto: Profimedia
Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne postrojbe Srebrenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla, kao i Uprave policije MUP-a TK, kažu iz Doma
| Foto: Profimedia
Korisnicima s ugroženih katova pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pružili su medicinsku pomoć, nakon čega su smješteni na niže katove ustanove
| Foto: Profimedia
Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Ozlijeđeni pacijenti zbrinuti su u UKC-u Tuzla, a među ozlijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te zaposlenici Doma umirovljenika Tuzla, navodi policija
| Foto: Profimedia
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je sućut obiteljima stradalih, ocijenivši ovaj tragični događaj "katastrofom ogromnih razmjera"
| Foto: Profimedia
"Planiramo sutra doći i kao Federalna vlada sudjelovat ćemo u sanaciji štete koja je nastala, kao i u zbrinjavanju korisnika, koji vjerojatno neće moći u dogledno vrijeme koristiti Dom i usluge Doma", rekao je Nikšić
| Foto: Profimedia
Foto Mersiha Bajric
Foto Mersiha Bajric
Foto Mersiha Bajric
Foto Mersiha Bajric
Foto PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto PIXSELL