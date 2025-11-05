Vatra je gutala Dom za starije. Najmanje 10 mrtvih. Ozlijeđeni vatrogasci, policajci, spasioci...

Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja nalazi se očevidna ekipa, a očevid će biti proveden kada se za to steknu uvjeti, s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica važnih za istragu, kaže policija | Foto: Profimedia