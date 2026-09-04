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Katastrofa u Nepalu i Tibetu: 1300 mrtvih, 5600 ljudi nestalo

Piše HINA,
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Katastrofa u Nepalu i Tibetu: 1300 mrtvih, 5600 ljudi nestalo
Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
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Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi prošloga tjedna u Nepalu porastao je na 1259, a 5083 ljudi smatra se nestalima, objavila je u petak nepalska uprava za upravljanje izvanrednim situacijama

Kineski državni mediji izvijestili su o 21 poginuloj osobi i 541 nestaloj na području Tibeta, čime je privremeni broj žrtava ove katastrofe u dvije zemlje dosegnuo 1308 poginulih i 5625 nestalih.

Među osobama koje se u Nepalu vode kao nestale nalazi se nekoliko stotina stranih turista i hodočasnika, te više od 900 radnika i osoblja hidroelektrana ili brana u izgradnji.

Devet dana nakon katastrofe, spasioci su u petak uspjeli izvući dva živa radnika iz tunela na gradilištu Trišula-3, gdje su bili zarobljeni.

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