Katastrofa u Nepalu i Tibetu: 1300 mrtvih, 5600 ljudi nestalo

Kineski državni mediji izvijestili su o 21 poginuloj osobi i 541 nestaloj na području Tibeta, čime je privremeni broj žrtava ove katastrofe u dvije zemlje dosegnuo 1308 poginulih i 5625 nestalih.

Među osobama koje se u Nepalu vode kao nestale nalazi se nekoliko stotina stranih turista i hodočasnika, te više od 900 radnika i osoblja hidroelektrana ili brana u izgradnji.

Devet dana nakon katastrofe, spasioci su u petak uspjeli izvući dva živa radnika iz tunela na gradilištu Trišula-3, gdje su bili zarobljeni.