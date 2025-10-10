Obavijesti

KAO TELE U KLAONICI

Katastrofalni ruski gubici u Ukrajini. Od početka godine izgubili skoro 300.000 vojnika

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters

Prosječni mjesečni gubici iznose 35.193 ljudi i 7700 komada tehnike, od čega 1643 nepovratno izgubljene. Dnevno ruska vojska u prosjeku gubi jednu bojnu poginulih i nestalih, 496 ljudi

Želim živjeti, ukrajinski projekt Koordinacijskog stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je podatke o ruskim gubicima u prvih osam mjeseci 2025. U 243 dana Rusija je izgubila 281.550 ljudi, poginulih, ranjenih i nestalih.

Od toga: 86.744 poginulih, uključujući 1.583 časnika i 8633 zatvorenika (regrutiranih iz zatvora); 33.966 nestalih, uključujući 11.427 zatvorenika; 158.529 ranjenih, uključujući 6356 časnika i 16.489 zatvorenika; te 2311 zarobljenih.

Foto: Telegram
Foto: Telegram

Gubici vojne tehnike iznose 13.145 jedinica nepovratno izgubljenih, dok bi 48.458 jedinica teoretski mogle biti popravljene. Prosječni mjesečni gubici iznose 35.193 ljudi i 7700 komada tehnike, od čega 1643 nepovratno izgubljene. Dnevno ruska vojska u prosjeku gubi jednu bojnu poginulih i nestalih, 496 ljudi.

Apsolutni lider po gubicima je grupacija “Centar”, koja uključuje 2. i 51. sveopću armiju. Druga armija pod zapovjedništvom Ramila Ibatullina i njezine postrojbe 27. MSD, 15. i 30. OMSBr, izgubili su 15.310 ubijenih, a 16.260 ranjenih. 51. sveopća armija, pod zapovjedništvom Sergeja Milčakova, u čijem su sastavu postrojbe  1., 5., 114., 132., 110. i 9. motorizirane brigade izgubila je 13.000 ubijenih i 14.201 ranjenih. Upravo 51. armija ima i najveće tehničke gubitke,1642 jedinica nepovratno.

Russian service members demonstrate military equipment in the Rostov Region
Foto: Sergey Pivovarov

Slijedi 1. oklopna armija unutar grupacije “Zapad”, s 9987 poginulih i nestalih i 11.411 ranjenih. Elitne ruske postrojbe, koje rusko zapovjedništvo pokušava poštedjeti, izgubile su 2272 poginulih i nestalih i 3191 ranjenih.

Da se ne radi o ukrajinskoj propagandi (Rusi se bore lopatama) svjedoče i kritike ruskih ratnih blogera koji svakodnevno kritiziraju vojnu vrhušku u Moskvi. A, i ne tako davno je Prigožin skidao sve svece Gerasimovu i Šojguu i teško optuživao vrh ruske vojske za nekompetentnost nakon što je njegov Wagner izgubio tisuće boraca.

TOVARIŠ I AMIGO Kubanci idu u Ukrajinu. Putin će dobiti 25.000 novih vojnika
Kubanci idu u Ukrajinu. Putin će dobiti 25.000 novih vojnika

Ruski ratni bloger, vojni kirurg, doktor znanosti, specijaliziran za taktičku medicinu i borbene operacije Jurij Evič kritizirao je vođenje borbenih operacija na istoku Ukrajine.

 - Kad šaljete dva ili tri čovjeka naoružanih samo lakim naoružanjem da osvoje protivničko utvrđenje koje brani veliki broj vojnika sa strojnicama, topništvom, minobacačima i dronovima na nebu, šaljete ih u sigurnu smrt. Zašto se to događa? Zato što smo izgradili sustav u kojem se zapovjednici ne moraju brinuti o gubicima kako bi osvojili teritorij. Dobe naredbu, pošalju trupe, dožive poraz, pošalju ekspoze i traže još ljudstva. Kad ljude šaljete svaki dan u besmislene napade možete službeno reći da imate inicijativu jer napadate. Napali ste jučer, napadate danas, napast ćete i sutra - rekao je Evič.

