Katrani se rastrošili. Trumpu žele donirati luksuzan Boeing 747. Od cijene boli glava

Administracija Donalda Trumpa planira prihvatiti luksuzni avion Boeing 747-800 kao donaciju katarske kraljevske obitelji. Avion će onda nadograditi kako bi postala službena predsjednička letjelica (Air Force One). Ako Trump prihvati ovaj dar, to bi bila jedna od najvećih donacija u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Novi komercijalni Boeing 747-800 košta otprilike 400 milijuna dolara, piše New York Times.

Dužnosnici Trumpove administracije otkrili su da bi Trump nakon mandata nastavio koristiti avion kao svoje privatno vlasništvo. Detalji donacije bit će poznati u narednim danima kada će Trump odraditi turneju na Bliskom istoku, uključujući i Katar. Trump je već izrazio želju za novim avionom, jer se nije uspio dogovoriti s Boeingom oko zamjene dva motora na postojećem avionu kojeg koristi kao predsjednik SAD-a. Radi se o 'Trump Force One', koji je stariji model Boeing 757 iz ranih 1990-ih, koji je prethodno koristio suosnivač Microsofta Paul Allen, a Trump ga je kupio 2011.

Trumpov trgovinski rat s Kinom stvorio je probleme poznatoj američkoj kompaniji. Tako su Kinezi odbili preuzeti naručene Boeingove zrakoplove zbog carina.

- Mnogi naši kupci u Kini naglasili su da zbog carina da neće preuzeti zrakoplove - rekla je izvršna direktorica Boeing Kelly Ortberg.

Foto: Kent Nishimura

Katar i afere

Potencijalna donacija je odmah izazvala i kritike i negodovanja oko potencijalnog nepotizma. Katrani su poznati po velikodušnim donacijama vlastima diljem svijeta kako bi zastupale njihove interese. Tako je nedavno izbio skandal u Izraelu pod nazivom 'Qatargate'. Radi se o političkoj aferi temeljenoj na optužbama da su bliski savjetnici premijera Benjamina Netanyahua, kao i potpukovnik u pričuvnom sastavu, primali novac od predstavnika katarske vlade, saveznika i financijskog patrona Hamasa, kako bi promicali katarske interese u zemlji.

U ožujku 2025. godine, šef Shin Beta Ronen Bar potvrdio je da obavještajna služba provodi istragu o toj aferi, koju je opisao kao složenu i višeslojnu. Skandal je doveo do uhićenja najmanje dvojice najbližih Netanyahuovih suradnika zbog nezakonitih veza s državom koja podržava Hamas.