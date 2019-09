'Kava sa Škorom nije glas za njega. Mi se znamo 20 godina'

HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej nedavno je izjavio kako ima ‘svog kandidata’ kad su u pitanju nadolazeći predsjednički izbori, a u petak je snimljen u Vinkovcima kako se druži s kandidatom desnice Miroslavom Škorom.

Na pitanje koja je tajna njihova susreta, Culej nasmijano odgovara: “Nema vam tu nikakve tajne. Pa Škoro i ja se već 20 godina susrećemo kod kuma i pijemo kave. Više smo ih popili nego neki gemišta. Uostalom susret nije bio tajnovit nego u kavani u najprometnijoj ulici u Vinkovcima.” Dodaje kako je Škoru ugledao dok je onuda prolazio.

- Logično je da pozdravim prijatelja – kaže nam Culej.

Pitali smo ga da li je po pitanju budućih predsjedničkih izbora ipak naklonjen Škori pa kaže: “Tko kaže da sam ja ikome naklonjen?” Znači li to da na izborima neće ni glasati, kaže: “Glasat ću u drugome krugu”. Pojasnio nam je kako je godinama držao ugostiteljski objekt te da se osim sa Škorom susretao i s mnogim drugim pjevačima popu Thompsona te Mate Bulića. No njegov slučajni susret, čini se, nije dobro legao i njegovim kolegama.

- Neću ništa komentirati. Nisam se s njime čuo. Razgovarat ćemo u utorak, srijedu kad budem u Zagrebu, sad sam na Korčuli – kaže nam Branko Bačić koji je prije neki dan medijima objasnio kako je razgovarao s Culejem te da mu je on rekao kako će podržati Kolindu Grabar Kitarović.

Nakon toga je pak Culej izjavio: “Točno je da sam Bačiću rekao kako je logično da podržim predsjednicu. No nisam mu rekao za koga ću glasati.” Upravo zbog toga, ova slučajna kava sa Škorom javnosti je zanimljiva. Na spomen Culeja Bačić se činio uzrujan pa smo ga pitali je li to samo dojam: “Ma nije me uzrujalo pitanje oko Culeja. Neću komentirati. Ima svoje vrijeme i način za sve. Pa nisam ja dežurni komentator.”

Što misli o slučajnom susretu kandidata za predsjednika Škore i Culeja pitali smo i Josipa Đakića (HDZ): “Pa i ja sam prijatelj sa Škorom, ali neću glasati za njega”.Komentirao je i izjavu Culeja da će glasati u drugom krugu izbora.

- Stevo vas to malo zeza – kaže HDZ-ov Ivica Kirin pak smatra da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

- Ako HDZ ima svog kandidata onda članovi osobito dužnosnici moraju propagirati ono što je dogovoreno na predsjedništvu stranke. Ako ne, onda ti ljudi moraju biti slobodni strijelci - kaže Kirin. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) iako kritizira vladu izjasnio se da je spreman podržati Kolindu.

Jučer su se sastali i HNS-ovci koji su zaključili kako svoju potporu za sada ne daju nikome od potencijalnih kandidata za šefa države. Pokrenut će inicijativu da se predsjednik države bira u Saboru, a ne na izborima.