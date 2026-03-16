Kazahstan ima novi ustav

Kazahstan ima novi ustav
Novi ustav spaja dva doma parlamenta u jedan i vraća mjesto potpredsjednika, ukinuto 1996., kojeg će birati predsjednik

Kazahstanski glasači na referendumu u nedjelju odobrili su novi ustav koji bi predsjedniku Kasimu-Jomartu ⁠Tokajevu mogao omogućiti da ostane na vlasti u ovom srednjoazijskom energetskom i rudarskom divu i nakon 2029. godine, pokazale su izlazne ankete. One kažu da je oko 87 posto glasača poduprlo novi ustav. Izlaznost je bila 73 posto.

Novi ustav spaja dva doma parlamenta u jedan i vraća mjesto potpredsjednika, ukinuto 1996., kojeg će birati predsjednik.

Kazakhstan votes in referendum on new constitution
Foto: Pavel Mikheyev

Predsjednik bira i druge ključne dužnosnike odnosno čelnike na strateškim položajima - Središnje banke, obavještajnih službi i Ustavnog suda. To su imenovanja koja su prije bila podložna odobrenju Senata koji će sada biti ukinut.

Brza izrada nacrta novog ustava potaknula je neke analitičare u Kazahstanu na mišljenje da Tokajev možda pokušava imenovati svog nasljednika za potpredsjednika i napustiti funkciju prije isteka mandata, ili ostati na vlasti uz novi ustav  koji bi 'resetirao' ograničenje njegovog mandata, što je taktika koju koriste čelnici nekoliko drugih bivših sovjetskih republika, kao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kazakhstan votes in referendum on new constitution
Foto: Pavel Mikheyev

I stari i novi ustav ograničavaju predsjednika na jedan sedmogodišnji mandat, što je ograničenje koje je 2022. godine uveo Tokajev.

Od nezavisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine, kazahstanske vlasti održavaju čvrstu kontrolu nad politikom zemlje koja broji 20 milijuna ljudi.

Komentari 0
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'
DOSTUPNO I DJECI

Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'

’Smotuljci’ od CBD-a, iako nisu droga, ne bi smjeli biti tako lako dostupni djeci, smatra dječja psihijatrica atarina Dodig-Ćurković iz Osijeka

