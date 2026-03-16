Kazahstan ima novi ustav

Kazahstanski glasači na referendumu u nedjelju odobrili su novi ustav koji bi predsjedniku Kasimu-Jomartu ⁠Tokajevu mogao omogućiti da ostane na vlasti u ovom srednjoazijskom energetskom i rudarskom divu i nakon 2029. godine, pokazale su izlazne ankete. One kažu da je oko 87 posto glasača poduprlo novi ustav. Izlaznost je bila 73 posto.

Novi ustav spaja dva doma parlamenta u jedan i vraća mjesto potpredsjednika, ukinuto 1996., kojeg će birati predsjednik.

Foto: Pavel Mikheyev

Predsjednik bira i druge ključne dužnosnike odnosno čelnike na strateškim položajima - Središnje banke, obavještajnih službi i Ustavnog suda. To su imenovanja koja su prije bila podložna odobrenju Senata koji će sada biti ukinut.

Brza izrada nacrta novog ustava potaknula je neke analitičare u Kazahstanu na mišljenje da Tokajev možda pokušava imenovati svog nasljednika za potpredsjednika i napustiti funkciju prije isteka mandata, ili ostati na vlasti uz novi ustav koji bi 'resetirao' ograničenje njegovog mandata, što je taktika koju koriste čelnici nekoliko drugih bivših sovjetskih republika, kao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Foto: Pavel Mikheyev

I stari i novi ustav ograničavaju predsjednika na jedan sedmogodišnji mandat, što je ograničenje koje je 2022. godine uveo Tokajev.

Od nezavisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine, kazahstanske vlasti održavaju čvrstu kontrolu nad politikom zemlje koja broji 20 milijuna ljudi.