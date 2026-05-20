Habijan je 1. svibnja rekao da su poslali svu dokumentaciju, a iz ministarstva kažu da su zahtjev za izručenjem poslali tek nedavno. Iz Kazahstana kažu da još nije stigao do njih
Kazahstan: 'Još nismo dobili zahtjev za izručenje', Hrvatska: 'Poslali smo sredinom svibnja'
Da je Kazahstan zatvorenije zemlja od Hrvatske, iskusili su i svi novinari iz Hrvatske koji su im slali upite. Upiti moraju biti na kazaškom ili ruskom jeziku, moraju se poslati poštom ili donijeti popunjene formulare osobno, a na mailove odgovaraju samo novinarima iz Kazahstana. Ponekad. Nakon što smo od Državnog odvjetnika u Kazahstanu dobili uputu da dođemo osobno u njegov ured i tražimo informacije o statusu Vedrana Pavleka, zamolili smo kolege s neovisnog postala Vlast.kz da pokušaju oni nešto doznati. I 15 dana nakon, dobili su odgovor.
