'Kaže mi da ide sa suprugom krstariti, a vidim ga da štrajka'

Nakon što su lokalni mediji prenijeli informaciju da se usprkos općem štrajkaškom entuzijazmu među profesorima i učiteljima u drugim školama, u jednoj školi u Istri nastava odvija manje-više redovno, a štrajka samo manji dio osoblja zbog terora ravnatelja, otišli smo provjeriti da li je baš to tako.

Riječ je o Gospodarskoj školi Buje, a koja, kako kaže njezin čelni čovjek, ravnatelj Milivoj Gospić, nije jedina školska ustanova u Istri koja održava nastavu, pa ujedno i demantira neke navode medija.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mi smo u djelomičnome štrajku, jer neki su profesori unatoč svemu odlučili održavati nastavu. No za razliku od nas, djelatnici Pazinskog kolegija primjerice na štrajk uopće i ne pomišljaju i tamo se nastava održava kao da štrajka i nema - pojasnio nam je Gospić koji tu ne vidi ničega spornog.

Kazao nam da profesori koji štrajkaju, nakon što se u školi pojave i evidetntiraju, odlaze kući, a od 8 do 14 sati tu je i štrajkaši odbor koji od središnjice dobiva upute što i kako dalje činiti. Prema tome sve je u skladu sa zakonom.

- Oni koji žele raditi rade, a oni koji su odlučili štrajkati to i čine, sve prema vlastitoj savjesti - kaže nam ravnatelj.

Foto: Ivan Grgat/24sata

'Potpiše nedavno ugovor na određeno i već štrajka'

Na pitanje da komentira informacije da zbog straha od ravnatelja mnogi profesori održavaju nastavu, umjesto da su u štrajku, a da istu stvar prenose i neki mediji, Gospić demantira.

- Nije mi jasno da neki profesori koji su potpisali ugovore na određeno, što podrazumijeva da se trebaju dokazati, sada ne održavaju nastavu. To sam i prenio profesorima, a onda je uslijedilo negodovanje. Najviše me pogodilo kad je jedan profesor ugovor na određeno potpisao 5. studenog i već je u štrajkačkoj ekipi, a drugi je tražio da mu se odobre slobodne dane, jer bi otišao sa suprugom na krstarenje proslaviti godišnjicu braka, a onda ga zateknem kako štrajka - priča nam Gospić, koji na to gleda kao manjak respekta prema njemu kao ravnatelju i svome pozivu, jer nitko ne odgovara za realizaciju nastave osim njega.

- Zato sam im rekao da će nakon isteka ugovora u ovoj ustanovi teško naći posao. Nakon toga su počele kružiti priče da ja nekome nešto branim - kaže ravnatelj Gospić.

No šta o svemu kažu predstavnice sindikata. U školi smo zatekli profesorice hrvatskog jezika i književnosti Roziku Kuti Stiković i strukovnog učitelja za kozmetičare Jasminu Baf Radijevac.

- U štrajku je 20 profesora, a njih 20 radi, od čega su neki i na bolovanju pa ih zna biti i manje - kažu nam.

Foto: Ivan Grgat/24sata

'Kad bi ravnatelj javno podržao sindikate, odaziv bi bio veći'

Na pitanje imaju li profesori straha od ravnatelja Gospića pa da dolaze na posao, kažu da ne žele o toj temi razgovarati, a na naše insistiranje kazale nam samo da odgovor potražimo od onih koji trenutnu nastavu i drže.

Uz to napominju da kada bi ravnatelj javno podržao zahtjeve sindikata, odaziv na štrajk bi bio kudikamo veći. Najbolji primjer toga susjedna je škola Vladimir Gortan koja se nalazi u istoj zgradi i djeli ih ih tek staklena stijena, na ulazu.

Tamo su profesori u 100 postotnome štrajku, a tako je i u drugim školama u neposrednoj okolici. No u četverogodišnjoj i trogodišnjoj strukovnoj Gospodarskoj školi to tako nije.

Naravno pokušali smo stupiti u kontakt i s profesorima koji rade, no nisu bili voljni razgovarati, a oni u štrajku u školi nakon evidentiranja tu se i ne nalaze.

Tema: Hrvatska