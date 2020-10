'Kazne su od 20 do 50 tisuća kuna, inspektori će kontrolirati'

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) <strong>Krunoslav Capak</strong> rekao je u ponedjeljak da bi pravne osobe u Hrvatskoj mogle dobiti novčane kazne od 20.000 do 50.000 kuna ako se ne pridržavaju odluka Nacionalnog stožera.</p><p>- Dosad smo imali preporuke, ali od danas su to odluke koje podliježu inspekciji - kazao je Capak u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-provodjenju-novih-epidemioloskih-mjera---623829.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a>. U donošenju mjera je sudjelovao i glavni državni inspektor <strong>Andrija Mikulić</strong> i upoznat je, kaže, s kontrolom.</p><p>- Sutra nas čeka odluka gdje će inspektorat imati veliku ulogu jer će provoditi kontrolu. Sad postoji mogućnost kažnjavanja, ako inspektor utvrdi, 20.000 do 50.000 tisuća kuna za pravnu osobu - istaknuo je Capak te dodao da još ne postoji odredba za kažnjavanje fizičkih osoba, ali u zakonu postoji mogućnost poveznice i o tome se sada razgovara.</p><p>Od danas je nošenje maski obavezno u zatvorenim prostorima, osim u teretanama, a Capak kaže kako su u komunikaciji s predstavnicima fitness industrije, no još nisu razgovarali o mogućnostima nošenja maski u teretanama.</p><p>- Za vrijeme vježbanja nije moguće nositi masku, ali za vrijeme boravka u prostorijama bi se moglo. Još nismo o tome razgovarali - rekao je.</p><p>Vezano za predstojeći blagdan Svih svetih, čelnik HZJZ-a naglašava da su zamolili lokalne stožere da pripreme češću frekvenciju buseva i ograničavanje broja ljudi, a ako bude potrebno Nacionalni stožer će propisati mjere. Dodao je i da treba prorijediti i kioske s cvijećem i svijećama ispred groblja jer se i oko njih stvaraju gužve.</p><p>Krajem godine na tržištu bi moglo biti prvo cjepivo za korona virus, Oxfordsko cjepivo bi moglo vrlo brzo dobiti odobrenje, a Capak naglašava da Hrvatska ima pripremljeno skladištenje i funkcioniranje distribucijskog centra. Prva tranša bila bi od 200.000 do 400.000 doza.</p><p>Istaknuo je da je cjepivo protiv gripe već u Hrvatskoj, krajem tjedna očekuje se početak cijepljenja, a u prvoj tranši osigurano je 250.000 doza za ranjive skupine.</p>