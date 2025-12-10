Kaznena prijava protiv mladića (29) koji je provalio u osnovnu školu u Umagu

Nakon što je policija u Umagu u utorak zaprimila dojavu o provali u prostorije Osnovne škole Marije i Line Umag u kojoj je razbijanjem stakla nastala materijalna šteta na školi, umaška policija završila je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim mladićem (29) i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđih stvari.

Mladića se sumnjiči da je 9. prosinca u noćnim satima razbio staklo na vratima ove obrazovne ustanove koja se nalazi u Školskoj ulici te na taj način pravnoj osobi pričinio materijalnu štetu od više stotina eura, stoji u priopćenju PU istarske.

Kaznena prijava protiv osumnjičenog redovnim se putem podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, nakon provale djeca koja pohađaju navedenu osnovnu školu u utorak prva dva sata nisu imala nastavu jer je trajao očevid, a od trećeg sata nastava se odvijala normalno. Čitatelj 24sata također je javio kako je ravnateljica svim roditeljima poslala obavijest o provali.