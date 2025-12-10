Obavijesti

News

Komentari 0
RAZBIO STAKLO

Kaznena prijava protiv mladića (29) koji je provalio u osnovnu školu u Umagu

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Kaznena prijava protiv mladića (29) koji je provalio u osnovnu školu u Umagu
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Mladića se sumnjiči da je 9. prosinca u noćnim satima razbio staklo na vratima ove obrazovne ustanove koja se nalazi u Školskoj ulici te na taj način pravnoj osobi pričinio materijalnu štetu od više stotina eura

Nakon što je policija u Umagu u utorak zaprimila dojavu o provali u prostorije Osnovne škole Marije i Line Umag u kojoj je razbijanjem stakla nastala materijalna šteta na školi, umaška policija završila je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim mladićem (29) i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđih stvari.

Mladića se sumnjiči da je 9. prosinca u noćnim satima razbio staklo na vratima ove obrazovne ustanove koja se nalazi u Školskoj ulici te na taj način pravnoj osobi pričinio materijalnu štetu od više stotina eura, stoji u priopćenju PU istarske.

Kaznena prijava protiv osumnjičenog redovnim se putem podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, nakon provale djeca koja pohađaju navedenu osnovnu školu u utorak prva dva sata nisu imala nastavu jer je trajao očevid, a od trećeg sata nastava se odvijala normalno. Čitatelj 24sata također je javio kako je ravnateljica svim roditeljima poslala obavijest o provali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025