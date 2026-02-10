Kazneno prijavljen načelnik Stona: Nezakonito odlagali smeće, prijeti im zatvor...

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica i još dvije osobe, od kojih je jedna direktorica općinskog komunalnog društva, osumnjičeni su za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zbog nezakonitog odlaganja smeća na području iznad mjesta Ponikve na Pelješcu.

Uz njih, osumnjičena je i jedna pravna osoba, Komunalno društvo Ston d.o.o., izvijestila je u utorak dubrovačka policija.

"Nakon što su policijski službenici Policijske postaje Ston krajem studenoga prošle godine radom na terenu došli do saznanja o mogućem nelegalnom odlaganju otpada iznad mjesta Ponikve, započelo je kriminalističko istraživanje na okolnosti možebitnog kaznenog djela u sklopu kojeg je napravljen očevid na dva lokaliteta odlaganja otpada. Policijska postaja je odmah po saznanju o svemu obavijestila Državni inspektorat kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti“, navodi se u priopćenju policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, od 1. listopada prošle do 27. siječnja ove godine miješani komunalni otpad prikupljen s područja u nadležnosti komunalnog društva općine, neovlašteno i nepropisno odložili na dvije lokacije.

"Riječ je o zemljanim površinama u vlasništvu Republike Hrvatske za koje nije bila izdana dozvola za gospodarenjem otpadom te gdje se otpad odlagao na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja i vode ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje ili ugroziti život ili zdravlje ljudi“, ističu iz policije.

Protiv troje osumnjičenih policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnijela kaznene prijave, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. Za spomenuto kazneno djelo moguća je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Načelnik Antunica potvrdio je krajem siječnja Hini da je ta pelješka općina bila prisiljena nezakonito odlagati otpad, zbog kvara na kamionu za prijevoz smeća, ali i nedostatka vlastitog odlagališta.

"Ni Ston ni ostale tri pelješke općine nemaju svoja odlagališta. Dugo godina smo otpad odvozili u Neum i to je funkcioniralo dosta dobro, a potom smo imali pretovarnu stanicu u Orebiću pa je išao za Otočac. Sad je došlo do zastoja i dogodilo se što se dogodilo. Nismo ništa sakrivali, jer da jesmo ne bi nitko ni vidio ni čuo. Smeće je bilo na gomili i čim su otvoreni kanali mi smo to smeće pokupili“, objasnio je tada Antunica.

"Ne želim više sebe dovoditi u situaciju da opet radimo što smo morali napraviti. Svima otvoreno postavljam pitanje - gdje? Ne možemo otpad iz Stona baciti u Orebiću ili voziti u Otočac ako ga oni neće primiti. Mi nemamo nikakvu zakonsku mogućnost. Tražimo podršku središnje države“, poručio je stonski načelnik Vedran Antunica.