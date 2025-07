Kaznili ih s 200.000 eura jer su imali popuste za umirovljenike: Samo smo htjeli pomoći ljudima

Tommy d.o.o. objavio je da ih je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kaznila s 212.500 eura zbog povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi jer su tijekom akcije za umirovljenike na određenim proizvodima primijenili 10 posto popusta i na već snižene akcijske cijene, čime je kod 12 artikala prodajna cijena pala ispod nabavne.

Foto: Tom Dubravec

- Sporna je akcija koju Tommy provodi od 6. rujna 2023. - svake prve srijede u mjesecu, umirovljenici ostvaruju 10 posto popusta na ukupnu kupnju, uz predočenje dokaza o umirovljeničkom statusu. Popust se u cijelosti financira iz sredstava Tommyja i knjiži kao marketinški trošak, bez opterećenja dobavljača. Unatoč argumentima da nije bilo štete za tržište, dobavljače ili potrošače, AZTN je primijenio formalno tumačenje zakona, ne uvažavajući okolnosti i društvenu svrhu ove inicijative - rekli su u Tommyju. Dodaju da su kažnjeni zbog pomoći ranjivoj skupini.

Nema solidarnosti

- Vlada u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030.godine umirovljenike prepoznaje kao posebno ranjivu skupinu i poziva na solidarnost. Paradoksalno, upravo za takvu inicijativu - usmjerenu pomoći toj skupini - AZTN je Tommya sankcionirao - navode u priopćenju. Za objašnjenje smo upitali i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. Uputili su nas na objavu koju su stavili na svoju stranicu upravo povodom ovog slučaja.

Solin: Otvorenje preuređenog hipermarketa Tommy | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- U posljednje vrijeme pojavile su se pogrešne interpretacije u medijima oko toga što znači kada trgovci prodaju hranu ispod cijene po kojoj su je kupili od dobavljača. To znači da je trgovac, primjerice veliki trgovački lanac, proizvod (recimo mlijeko ili jaja) kupio od proizvođača po određenoj cijeni, ali ga je potrošačima prodao po nižoj cijeni – dakle s gubitkom. U praksi se to može dogoditi kada trgovac daje dodatne popuste, pogodnosti i slično, koje onda kombinira s već sniženom cijenom proizvoda, spuštajući maloprodajnu cijenu ispod nabavne cijene, a sve u svrhu da privuče kupce u svoju trgovinu - piše na stranici. Objasnili su i zašto bi to bio problem.

Svi gubimo

- Problem nastaje kada takve niske cijene postanu način poslovanja. Evo što se onda događa: dolazi do pritiska na proizvođače i OPG-ove, mali trgovci ne mogu pratiti takve cijene, imamo manje izbora i veće cijene u budućnosti, nastaje šteta za cijeli prehrambeni lanac. Ovakvo ponašanje dugoročno uništava domaću proizvodnju hrane jer mnogi proizvođači jednostavno odustaju – ne mogu više pokrivati troškove. Time svi gubimo jer ostajemo bez prehrambenih proizvoda iz domaće proizvodnje - napisali su.