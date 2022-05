Sedam netočnih tvrdnji: Što kaže Vili Beroš, a što nalazi Mirele Čavajde o njenoj bebi?

Ministar Vili Beroš je pokušao neuspješno pa i skandalozno opravdavati zagrebačke bolnice koje su odbile prekinuti trudnoću Mireli Čavajdi. Učinio je to iznoseći pogrešne, netočne ili lažne tvrdnje. Između ostalog je netočno rekao da je Mirela Čavajda dobila psihološku pomoć, a iznosio je i netočne tvrdnje da je tumor još bezopasan, premda nalazi pokazuju sasvim suprotno: radi se o malignom i brzorastućem tumoru i hidrocefalusu.

Ovo su Beroševe sporne tvrdnje i ono što su liječnici rekli Mireli.

1. 'Kad je riječ o mjerama za ostvarivanje prava za odlučivanju o rađanju djece, u Zakonu se jasno navodi da je moguć prekid trudnoće i nakon 10. tjedna kad postoje specifični medicinski uvjeti – životna ugroženost majke ili čeda. Kad takva patologija u trudnoći postoji, u Hrvatskoj se može i mora provesti takav zahvat.'

Sa Svetog Duha kažu da nemaju stručnjake ni opremu za ovaj zahvat, a gospođi Mireli Čavajdi su rekli da 'se to u Hrvatskoj ne radi' i da ode u Sloveniju. Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u Petrovoj i dekan zagrebačkog Medicinskog fakulteta Slavko Orešković izjavio je u medijima da nikad nije napravljen prekid trudnoće na ovaj način u ovom stupnju trudnoće. Ili ministar ne zna mogućnosti hrvatskih bolnica i kvalitetu obrazovanja specijalista ginekologije u Hrvatskoj ili govori neistinu.

2. 'Radi objektivnosti moram reći, bio sam ovih dana u kontaktu sa 40-ak ginekologa, u ovom trenutku osim što znamo da postoji tvorba u glavi, ne znamo o čemu se točno radi – zloćudni ili dobroćudni tumor, možda krvarenje.'

Mireli Čavajdi su napisali na nalazu da se radi o malignom brzorastućem tumoru. Pojasnili su joj da će dijete umrijeti u njoj, na porodu ili će, ako nekim čudom i preživi, biti 'biljka' i živjeti kratko. Iz Svetog Duha, gdje su joj postavili dijagnozu i rekli da ide u Sloveniju, su poslali mišljenje u kojem tvrde:

Prenatalnim ultrazvučnim pregledom u drugom tromjesečju (gestacijska dob od 27 tjedana) dijagnosticiran je intrakranijalni fetalni tumor, koji je potvrđen magnetskom rezonancom. Radi se o teškoj malformaciji ploda s posljedično teškim invaliditetom i niskom kvalitetom života. Osim očekivanog morbiditeta, velika je vjerojatnost intrauterine ili rane neonatalne smrtnosti. Sukladno navedenom smatramo da postoji medicinska indikacija za prekid trudnoće.

Dakle, ili ministar Beroš ne govori istinu ili jasno govori da su na Svetom Duhu donijeli krivu dijagnozu i nisu u pravu kad u mišljenju kažu da je maligni tumor i da predlažu prekid trudnoće, dakle na Svetom Duhu specijalisti ginekologije ne znaju raditi svoj posao. Isto je i sa slovenskim doktorima koji su Mireli rekli da se radi o točnoj dijagnozi.

3. 'Naložio sam, s obzirom na to da su prvostupanjske komisije dobile dokumentaciju, da se odrede najrelevantnije stvari te postoje li terapijske opcije. Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Ćorušić me izvijestio da je komisija donijela odluku. Njihovo stručno mišljenje je da u takvom slučaju moguće neurokirurške liječenje ako porod prođe dobro. Tek nakon što se sazna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Taj tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske putove i doveo do razvoja hidrocefalusa što je značajno. Da do toga dođe, to zahtijeva promptno rješavanje. Stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete. Naravno da nitko ne garantira uspjeh liječenja.'

Ako su sa Svetog Duha u pravu, onda ni doktor Čorušić i cijela komisija KBC - a Zagreb ne znaju postaviti pravu dijagnozu iz istih nalaza na temelju kojih su Mirelu Č. sa Svetog Duha slali u Sloveniju. Onda bi oni pustili da dijete u njoj umre ili se nekim čudom rodi živo, i liječili ga operacijom, iako ne znaju točno čega, i dijete bi, po Svetom Duhu vjerojatno umrlo. A po KBC - u Zagreb, možda i ne bi, ali kako Beroš kaže: 'Naravno da nitko ne garantira uspjeh liječenja'.

No problem je što je Beroš ovdje izgovorio najveću neistinu u svih 26 minuta koliko je govorio. Iz nalaza koje je Mirela Čavajda ustupila redakciji 24sata, vidljivo je da su u KBC - u Zagreb dijagnosticirali brzorastući maligni tumor i hidrocefalus.

Brzorastući tumor u poodmakloj fazi su dijagnosticirali i u Kliničkom institutu za radiologiju u Ljubljani gdje detaljno pišu da je preuzeo tri režnja, gura desnu hemisferu mozga u lijevu, pritišće mali mozak i moždano stablo. Radi se o teratomu, a vjerojatnost preživljavanja fetusa s takvom dijagnozom je manja od 10%. Vjerojatnost komplikacija i smrti je velika, čak i za majke koje većinom završavaju na carskom rezu.

Iz Beroševih riječi, ispada da je komisija KBC - a Zagreb donijela odluku suprotnu vlastitim nalazima, odnosno nisu uopće uzeli nalaze i dijagnozu u obzir. Postavlja se pitanje na temelju čega su onda donijeli odluku i je li ta odluka ideološka ili medicinska.

4. 'Ja ne znam da netko u Svetom Duhu nije informirao trudnicu, to je krimen, to će riješiti inspekcija. Trebala se obratiti direktno meni. Čudno mi je da ju liječnici nisu uputili u sva njezina prava te će po tom pitanju postupati i zdravstvena inspekcija'

Treba li se onda svaka žena obraćati direktno ministru ako liječnici ne poštuju zakon? Ako je tako, zdravstveni sustav i zdravstvena skrb u Hrvatskoj više ne postoje.

5. 'Očekivao sam da će stići upit drugostupanjskoj komisiji ili od strane odvjetnice ili gospođe. No on do sada nije došao, hoće li doći ne znam, jer rok za podnošenje žalbe na prvostupanjsku odluku je tri dana. Želio sam otkriti ono što je najrelevantnije u čitavoj stvari, je li riječ o takvom problemu koji je nespojiv sa životom ili postoje opcije za liječenja. Takva komisija, sastavljena od sedam članova u kojima su ginekolozi, internisti, neonatolozi, neuroradiolozi i neurokirurzi, utvrdili su sljedeće: U takvom slučaju, kakav je predmetni, moguće je neurokirurško liječenje, naravno ako porod prođe dobro.'

Prema ovome, drugostupanjska komisija je već formirana, iako još nije stigao zahtjev od odvjetnice gospođe Mirele ili same Mirele. Kontaktirali smo njenu odvjetnicu Vanju Jurić koja kaže da su tri rješenja prvostupanjskih komisija dobile jučer, a četvrto od Petrove bolnice tek jutros. Dakle, nije bilo ni vremena da njihovi prigovori i zahtjevi za drugostupanjskim komisijama stignu do bolnica. Postavlja se onda pitanje, tko ju je oformio bez zahtjeva gospođe Mirele ili njene odvjetnice? Također, ako drugostupanjska komisija još nije osnovana jer nije imala na temelju čega biti, kako su onda mogli donijeti rješenje da je moguće liječenje? I kako znaju da je liječenje moguće ako ne znaju o čemu se točno radi?

6. 'Zakon je jasan. U svim onim slučajevima kada je ugrožen bilo život majke, bilo stanje čeda nespojivo sa životom, imaju pravo na prekid trudnoće. Postoje upravo zato prvostupanjska i drugostupanjska komisija, to se odobravalo. Zašto se šalju u Sloveniju, ne znam, to smatram porazom hrvatskog zdravstvenog sustava'

Zakon je jasan, ali ne onako kako ga tumači ministar Beroš. U Zakonu stoji da se prekid trudnoće nakon 10. tjedna od začeća odobrava u slučaju kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama i da se odluka mora donijeti hitno, u roku osam dana.

7. 'Mirniji sam sad kad znam da su joj pružili psihološku pomoć u Svetom Duhu.'

Gospođa Čavajda je potvrdu o pruženoj psihološkoj pomoći dobila tek danas, 6.5.2022., nakon konferencije za medije ministra Beroša. Na papiru je datum 22. 04. 2022. Nema spomena o toj pomoći u njenom otpusnom pismu. I sama gospođa Čavajda tvrdi od samog početka da nije dobila nikakvu psihološku pomoć, osim što joj je doktorica rekla 'Draga, to je loše, idi u Sloveniju da ti to riješe...' U njoj navode da je pacijentica sama rekla da joj se strah od ishoda trudnoće smanjuje što je kontradiktorno svemu što je od početka rečeno o ovom slučaju.

