Obavijesti

News

Komentari 9
TEŠKO SU OZLIJEĐENI

KBC o ozlijeđenima u požarima: 'Šestero njih je na respiratoru, među njima je i maloljetnica'

Piše Ivan Pavić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
KBC o ozlijeđenima u požarima: 'Šestero njih je na respiratoru, među njima je i maloljetnica'
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Imamo i pacijente koji su primljeni zbog inhalacijskih ozljeda, a imamo i pacijente koji su primljeni s opeklinskim zbog trauma tijekom evakuacije s požarišta.

Doktor Josip Banović iz KBC-a Split otkrio je detalje o ozlijeđenima s područja Omiša. Razoran požar napravio je golemu štetu, a ukupno je stiglo 40 pacijenata do jutra.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljedice požara

Pokretanje videa...

Posljedice požara u Omišu VIDEO
Posljedice požara u Omišu | Video: 24sata

- Šest je odraslih na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni. I jedna je maloljetna osoba na respiratoru na dječjoj jedinici intenzivne.

- Ovo je popriličan pritisak na naš redovit rad i funkcioniranje s obzirom na veliki broj ozlijeđenih. S potencijalom da poremeti naš rad kroz tjedan koji dolazi, taj su problem prepoznale kolege iz Zagreba i ponudili pomoć iz drugih bolnica u zbrinjavanju pacijenata.

HEROINE Anamaria i Kristina došle su gasiti požar u Omiš: 'Strah je uvijek tu. Ali kad gori, idemo!'
Anamaria i Kristina došle su gasiti požar u Omiš: 'Strah je uvijek tu. Ali kad gori, idemo!'

- Najčešće se radi o ozljedama. Međutim, imamo i pacijente koji su primljeni zbog inhalacijskih ozljeda, a imamo i pacijente koji su primljeni s opeklinskim zbog trauma tijekom evakuacije s požarišta.

Doktor je rekao da su opečene površine kod svakog pacijenta različite. Kreću se u rasponu od nekih 15 do 60 posto.

- Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, ali je za sada van životne opasnosti. Ima i stranaca, jedan Nijemac i jedan Pojak.

- Moram priznat da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikada do sad. Ja sam iz Omiša i zaprimate pacijente koji su vaši sugrađani i koje poznajete. S te strane je bilo jako zahtjevno. Međutim, moram spomenuti jedan drug element. Radim u bolnici već 25 godina. Nikada nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu. To je bilo impresivno, od kolega s hitne medicine, hitnog prijema, sestrinske službe, kolega s anestezije, kirurgija besprijekorna - istaknuo je doktor Banović.

Sve o požaru čitajte ovdje

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Milanović stiže u Omiš. Stigle nove informacije o ozlijeđenima
APOKALIPSA U DALMACIJI

Milanović stiže u Omiš. Stigle nove informacije o ozlijeđenima

Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra, istaknuto je u petak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, ostali su samo crni obronci i izgoreni automobili
VELIKA FOTOGALERIJA

Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, ostali su samo crni obronci i izgoreni automobili

Jutro nakon jednog od najtežih požara koji su posljednjih godina pogodili omiško područje otkrilo je razmjere štete. Na potezu od Lokve Rogoznice prema Omišu ostali su hektari spaljenog raslinja, nagorjele kuće, uništeni automobili i brodice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026