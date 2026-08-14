KBC o ozlijeđenima u požarima: 'Šestero njih je na respiratoru, među njima je i maloljetnica'

Doktor Josip Banović iz KBC-a Split otkrio je detalje o ozlijeđenima s područja Omiša. Razoran požar napravio je golemu štetu, a ukupno je stiglo 40 pacijenata do jutra.

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Pokretanje videa... VIDEO Posljedice požara u Omišu | Video: 24sata

- Šest je odraslih na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni. I jedna je maloljetna osoba na respiratoru na dječjoj jedinici intenzivne.

- Ovo je popriličan pritisak na naš redovit rad i funkcioniranje s obzirom na veliki broj ozlijeđenih. S potencijalom da poremeti naš rad kroz tjedan koji dolazi, taj su problem prepoznale kolege iz Zagreba i ponudili pomoć iz drugih bolnica u zbrinjavanju pacijenata.

- Najčešće se radi o ozljedama. Međutim, imamo i pacijente koji su primljeni zbog inhalacijskih ozljeda, a imamo i pacijente koji su primljeni s opeklinskim zbog trauma tijekom evakuacije s požarišta.

Doktor je rekao da su opečene površine kod svakog pacijenta različite. Kreću se u rasponu od nekih 15 do 60 posto.

- Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, ali je za sada van životne opasnosti. Ima i stranaca, jedan Nijemac i jedan Pojak.

- Moram priznat da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikada do sad. Ja sam iz Omiša i zaprimate pacijente koji su vaši sugrađani i koje poznajete. S te strane je bilo jako zahtjevno. Međutim, moram spomenuti jedan drug element. Radim u bolnici već 25 godina. Nikada nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu. To je bilo impresivno, od kolega s hitne medicine, hitnog prijema, sestrinske službe, kolega s anestezije, kirurgija besprijekorna - istaknuo je doktor Banović.

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