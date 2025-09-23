KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Hrvatska se i dalje suočava s velikim manjkom medicinskih sestara, nedostaje ih oko četiri tisuće. Pritom, kako se može čuti u bolnicama, one više ne napuštaju Hrvatsku zbog boljih plaća vani nego iz KBC-ova sad odlaze u manje, županijske bolnice, gdje za istu plaću imaju manje posla.
