KBC Rijeka prvi uvodi preciznu radioterapiju tumora jetre

Klinika za tumore riječkog KBC-a prva je u Hrvatskoj uvela stereotaksijsku radioterapiju jetre (SBRT), jednu od najnaprednijih metoda liječenja metastaza i primarnih tumora, čime je postala prva ustanova u javnom zdravstvenom sustavu koja provodi ovaj zahvat, priopćio je KBC.

Riječ je o značajnom iskoraku u onkološkoj skrbi jer je, nakon stereotaksije mozga i pluća, u riječkom KBC-u sada omogućeno izvođenje stereotaksijskih zahvata na lezijama cijelog tijela.

Stereotaksijska radioterapija jetre ubraja se među najpreciznije metode liječenja malignih promjena. Terapija se provodi u malom broju frakcija, najčešće tri do pet, pri čemu se primjenjuju visoke doze zračenja uz milimetarsku preciznost. Poseban izazov predstavlja kontrola položaja tumora zbog pomicanja jetre tijekom disanja, kao i maksimalna zaštita zdravog tkiva.

Jetra je vitalni organ koji obavlja više od 500 funkcija ključnih za život, zbog čega je planiranje zračenja iznimno zahtjevno. Nužno je pritom očuvati dovoljan volumen zdravog jetrenog parenhima koji može preuzeti sve potrebne funkcije.

Predstojnica Klinike za tumore KBC-a Rijeka Ivana Mikolašević istaknula je kako je jetra jedno od najčešćih sijela metastaza zbog čega uvođenje SBRT-a, u kombinaciji s modernom sustavnom onkološkom terapijom, može kod dijela bolesnika dovesti do vrlo dobrih ishoda liječenja.

"Pokazalo se i da SBRT može aktivirati imunološki sustav, čime dodatno pojačava učinak imunoterapije. Metoda se primjenjuje kod metastaza jetre te kod primarnih tumora, poput hepatocelularnog i kolangiocelularnog karcinoma, kao definitivno liječenje ili kao most do transplantacije jetre“, rekla je Mikolašević.

Dodala je kako stereotaksija, uz modernu sustavnu terapiju i multidisciplinarni pristup, mijenja koncept liječenja i prognoze onkoloških bolesti.

"Time težimo tome da u sve većeg broja pacijenata onkološka bolest postane kronična“, naglasila je.

Uvođenje ove kompleksne metode vodio je tim specijalista onkologije i radioterapije Klinike za tumore, uz podršku radioloških tehnologa, medicinskih fizičara i radiologa. Zbog zahtjevnosti postupka, prije tri mjeseca ustrojen je i poseban Odjel za napredne radioterapijske tehnike i stereotaksiju.

U KBC-u Rijeka ističu kako je sada, uz detaljnu procjenu stručnog tima, stereotaksijska radiokirurgija dostupna za tumore na svim sijelima u tijelu.