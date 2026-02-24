Miro Bulj: 'Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb?'

Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb u vrijeme održavanja višednevnih koncerata u Areni, upitao je saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj nakon što se pojavila informacija da je ovršena tvrtka koja prošlog ljeta organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona na sinjskom Hipodromu.

- Vidim da su opet jedva dočekali krenuti na Thompsona zbog koncerta u Sinju, iako je organizator koncerta osigurao sve što je bilo u njegovoj nadležnosti. Postavljena je mobilna bolnica, organizirana vozila hitne pomoći te angažirani i plaćeni liječnici koji su dežurali na hipodromu i u vozilima.

Ono što se sada postavlja kao ključno pitanje jest: tko snosi troškove rada Doma zdravlja u danima kad se održavaju neki koncerti i događanja? Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb u vrijeme održavanja višednevnih koncerata u Areni - upitao je Bulj.

Ništa neće baciti sjenu na ovaj veličanstveni koncert

- Dakle, ni u Zagrebu, ni Rijeci, ni Osijeku, ni u Poreču ni u Varaždinu, rad domova zdravlja nije bio dodatno naplaćen organizatorima sličnih događanja. Osobno sam bio na sastanku kad je organizator jasno poručio da oni ne mogu biti nadležni za rad Doma zdravlja, ali da će sve troškove na Hipodromu podmiriti što su i učinili!

Dakle, zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, na sinjskom Hipodromu u iznosu od preko 100 tisuća eura platili su organizatori koncerta! Zašto je ispostavljen ovakav ugovor i zašto HDZ Splitsko-dalmatinske županije kreće u rat protiv organizatora Thompsonova koncerta u Sinju, e to je već pitanje za Sanadera, Bobana, a i Plenkovića?

Što se mene tiče, a i naroda iz cijele Dalmacije, Hrvatske i naše dijaspore kao i Hrvata iz BiH-a koji su došli na koncert, mi bismo ponovili i ništa neće baciti sjenu na ovaj veličanstveni koncert i najveći kojeg je Dalmacija ikad vidjela - naglasio je u objavi.

Ovršni postupak u prosincu

Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa izvijestio je da je tvrtka “Infinite show”, koja je organizirala koncert u Sinju, ovršena za nešto više od 23.000 eura zbog neplaćenih usluga hitne medicinske pomoći.

Na sjednici Županijske skupštine odgovarao je na pitanje vijećnice Ružice Jakšić (SDP), koju je zanimalo koliki je iznos ovrhe vezan uz koncert Marka Perkovića Thompsona.

- Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja - naveo je Rađa te dodao da je ovršni postupak prema tvrtki organizatoru koncerta obavljen u prosincu prošle godine.