Sve više zaraženih beba u splitskom KBC-u. Doktor: Ako vidite ove simptome, javite

U splitskom KBC-u sve je više hospitaliziranih beba zbog respiratornog sincicijskog virusa (RSV), piše. I u Zagrebu se bilježi porast slučajeva.

- To je uobičajena sezonska bolest, mi smo sada na vrhuncu epidemije, dakle to se događa svake godine. Dobro, nekada je epidemija malo manja, nekada malo veća, ali u svakom slučaju ne radi se o nekakvom iznenađujućem broju slučajeva. Mi imamo desetak hospitaliziranih u ovom trenutku, imamo i nešto veći broj onih koji se liječe kroz dnevne bolnice, ali sve je to, recimo, unutar raspona kojeg očekujemo svake godine u ovo doba - rekao je za NovuTV, dr. Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević.

Kako kaže, potrebno je javiti se u bolnicu kada dijete postane blijedo te diše plitko i ubrzano. "Kada evidentno treba dodatnu snagu da bi uspostavilo normalnu koncentraciju plinova u krvi. Roditelji nepogrešivo prepoznaju kada im dijete jasno pokazuje glad za zrakom", nadodao je. Na pitanje što roditelji mogu od kuće napraviti, Tešović je poručio da mogu djeci očistiti nos te inhalirati fiziološkom otopinom. Kod starije djece moguće je primijeniti beta-agoniste, poput salbutamola, no kod mlađe djece, tvrdi, to nema učinka.

Djeca virus lako mogu prenijeti ukućanima. Tešović je objasnio da ako je odrasla osoba mlađe ili srednje dobi, a nije imunokompromitirana, zaraza ostaje na razini obične prehlade. Međutim, ako je odrasla osoba imunokomprimitirana te starija od 75, a naročito od 85, moguće su teške infekcije donjeg dijela dišnog sustava te upala pluća.