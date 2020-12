KBC Zagreb odrekao se najvećeg stručnjaka za cističnu fibrozu

<p>U doba pandemije i kad je hrvatsko zdravstvo pod velikim pritiskom, KBC Zagreb odriče se stručnjaka za cističnu fibrozu prof. dr. <strong>Doriana Tješića Drinkovića</strong>. Nisu mu produljili ugovor o radu nakon što je napunio 67 godina.</p><p>Od 01. listopada on više nije zaposlenik KBC-a Zagreb, gdje je i centar za cističnu fibrozu naše države.</p><p>- Želio sam nastaviti raditi na Rebru, što je bilo najprirodnije, svi oboljeli tamo se liječe. No uprava je uvijek iznosila neke poluistine, u čije se interpretacije ne želim upuštati. Dobio sam ponude za rad iz nekih drugih ustanova i ozbiljno ih razmatram – rekao nam je prof.dr. <strong>Dorian Tješić Drinković.</strong></p><h2>Godinama se educirao u najjačim europskim centrima</h2><p>Ovaj čovjek cijeli je život posvetio cističnoj fibrozi (CF), rijetkoj nasljednoj bolesti koja je progresivna, zahvaća sve organe u tijelu, a najviše udara na pluća. U Hrvatskoj je stotinjak oboljele djece te oko 50 odraslih.</p><p>Educirao se u najjačim europskim centrima za CF, i dugogodišnji je član Europskog društva za CF. Na Rebru je sada pacijentima na raspolaganju ostala liječnikova supruga, prof.dr. <strong>Duška Tješić Drinković</strong>, koja je subspecijalist za to područje.</p><p>Tu je i jedan specijalizant, koji je uz umirovljenog profesora trebao još neko vrijeme učiti sve o bolesti.</p><p>No nema nikoga tko raspolaže njegovim iskustvom i znanjima.</p><h2>'Sad nemamo niti jednog specijalista na Rebru'</h2><p>U Hrvatskoj udruzi oboljelih od cistične fibroze ogorčeni su odlukom KBC-a Zagreb.</p><p>- Još prije nekoliko mjeseci obraćali smo se upravi bolnice i ravnatelju Čorušiću, no uopće nisu bili otvoreni za pomisao o produljenju njegovog ugovora. Sada više nemamo niti jednog specijalistu na Rebru. Vjerujem da će dio roditelja početi voditi djecu na Srebrnjak, kako bi ostali kod ovog vrsnog liječnika – kaže nam <strong>Tomislav Levak</strong>, predsjednik Udruge.</p><h2>KBC Zagreb: Radio je 2 godine dulje od zakonskog roka</h2><p>Na KBC-u Zagreb kažu da je prof.dr. Tješić Drinković radio i dvije godine dulje od zakonskog roka za obveznu mirovinu.</p><p>- Nezamjenjivih nema, a jedan profesionalni život trebao bi dostajati za formiranje nasljednika. Ukoliko nije tako, onda smo u problemu kojeg nikakvo dodatno produživanje ne može riješiti – kažu u bolnici.</p><h2>Vitez Reiner isto ima 67. I dalje je zaposlenik KBC-a</h2><p>Upitali smo KBC Zagreb je li, primjerice, akademik Željko Reiner, koji je u svibnju napunio 67 godina, i većinu vremena provodi u Saboru, a ne u bolnici, i dalje zaposlenik KBC-a.</p><p>Dobili smo odgovor da jest. </p>