Kćer branitelja Gende izbacili iz policijske škole: 'Fašističkim je znakom povrijedila kolegicu...'

Nediljko Genda, vođa branitelja koji je otjerao kulturni festival iz Benkovca, rekao je da su mu kćer suspendirali iz hrvatske policije na pet godina jer je pjevala Thompsonov stih "sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima". Bio je to njegov odgovor kad su tražili da komentira to što mu kći pjeva pjesme Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Arkana, koji je ubijao po Slavoniji. Nediljko se baš naljutio. Rekao je da ga žele diskreditirati preko kćeri.

Pokretanje videa... 07:23 Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell

Međutim, čini se da priča o suspenziji iz policije baš i nije posve točna. Naime, kako su nam potvrdili iz Ministarstva unutarnjih poslova, njegovu su kćer stvarno suspendirali iz policije. Bilo je to 2019. godine, a o slučaju su uglavnom pisali lokalni portali ne navodeći identitet djevojke nego samo da je riječ o Zadranki inicijala E. G., rođenoj 1999. godine. O slučaju se počelo pisati dvije godine kasnije, 2021. godine, kad je na Policijskoj akademiji izbila afera zbog objave snimke na kojoj polaznici plešu Užičko kolo.

Tad je policija objavila da je izbacila 19-godišnju djevojku koja je inicirala snimanje i objavu. Kako piše Lupiga.com, u komentarima na tu vijest počeli su spominjati i suspenziju djevojke E. G. Da je stvarno riječ o njegovoj kćeri, potvrdio je Nediljko Genda 2021. na Facebooku.

- Dragi prijatelji, prosudite sami, tko vlada na policijskoj akademiji, pročitajte tekst i cura koja se spominje u tekstu od prije dvije godine je moja kći - napisao je tad na društvenim mrežama.

Ispostavilo se da su Gendinu kćer suspendirali jer je crtala ustaško "u" da bi povrijedila kolegicu islamske vjere, a uz to joj je i glasno puštala Thompsonove pjesme. Protiv Zadranke su podnijeli optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu, a sud ju je proglasio krivom i kaznio novčano.

- Policijska uprava zagrebačka u veljači 2019. godine podnijela je Optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu protiv sada 26-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 25. stavka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije. Konkretno, na ploči za dnevne obaveze u prostorijama paviljona Policijske akademije ispisala je tekst s fašističkim simbolom, a sve s ciljem izazivanja straha ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja na temelju razlike u etičnoj pripadnosti i vjeri, političkom ili drugom uvjerenju te nacionalnom podrijetlu, kako bi povrijedila dostojanstvo druge osobe - odgovorili su iz MUP-a na naš upit dodavši kako "navedena osoba nije policijska službenica niti zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, već je 2018. godine bila upisana u Program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka". Zbog incidenta su je i izbacili iz policijske škole.

Kontaktirali smo Gendu jer, osim kćeri koja pjeva pjesme Arkanove udovice, od čitatelja smo dobili snimku na kojoj njegov sin na harmonici svira pjesmu srbijanskog pjevača Miroslava Ilića.

- Nemam ja što reći o tome o čemu pričate, to vi bolje znate. Samo dajte, samo dajte. Evo dajem vam odriješene ruke, samo dajte. Može vas biti sram to što pitate. Zašto ste tako uporni? Posao vam je da uništavate moj život, je li? Partizanske jugokomunističke novine i vi meni sad pričate o Miroslavu Iliću, o Ceci Ražnatović. O čemu vi pričate? Ja znam tko sam i što sam - rekao je među ostalim Genda navodeći kako spomenuti izvođači nisu njegov glazbeni izbor, ali nije htio odgovoriti kako komentira to što je to izbor njegove djece.

Stručni tim MUP-a objavio je mišljenje o slučaju Benkovac i na temelju do sada provedenih provjera nisu utvrdili propuste u postupanju policije. Navode kako je policija bila spremna osigurati festival "Nosi se" i mirni prosvjed Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac te da je organizator otkazao održavanje predstave unatoč jamstvu policije da će osigurati uvjete za sigurno održavanje programa festivala.

Navode da se iz javno dostupnih snimki stječe netočan dojam, da je do konflikta 32-godišnjakinje i sudionika mirnog prosvjeda došlo prije otkazivanja predstave. No to, nastavljaju, nije točno. Prvi susret bio je nakon otkazivanja festivala. Tad je 32-godišnjakinja prvo snimala prosvjednike mobitelom. Organizator prosvjeda tražio je intervenciju policije, navodeći da ih jedna ženska osoba provocira. Budući da su imali dojavu o napadu skupine muškaraca na žensku osobu, uputili su se tamo i uočili povorku prosvjednika te 32-godišnjakinju koja ide uz njih i snima ih mobitelom. U tom trenutku policajci ne uočavaju bilo kakvo protupravno ponašanje niti im je 32-godišnjakinja to prijavila. Istaknuli su kako nije točno da se policija oglušila na pozive za pomoć, ali i da je braniteljski prosvjed bio miran, “bez protupravnih ponašanja uz nazočnost policije i pjevanje domoljubnih pjesama”. 