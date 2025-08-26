Obavijesti

KĆI BENKOVAČKOG ZABRANITELJA

Emili jučer: Pa što ako pjevam Cecu?, Emili danas: Nisam rekla 'pa što ako pjevam Cecu?'

Foto: tiktok

Oni koji me poznaju znaju moje vrijednosti i znaju da nikada ne bih rekla nešto što bi povrijedilo ili ponizilo bilo koga, a najmanje naše branitelje i ljude koji su dali sebe za domovinu, tvrdi kći zabranitelja Gende

Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge, kazala je jučer za 24sata Emili Genda, kći Nediljka Gende, jednog od 'vođa' benkovačkih branitelja koji su i sinoć prosvjedovali, iako je festival 'Nosi se' bio otkazan.

- Mene moj otac nije učio da ja ikoga mrzim. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoje. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju - kazala nam je još Emili.

No, Emili se dan kasnije oglasila na svom Instagramu statusom u kojem piše da to nije njena izjava, već podmetanje.

- Izjava „pa šta ako pjevam Cecu“ nije moja i želim jasno reći – to je laž i podmetanje. Oni koji me poznaju znaju moje vrijednosti i znaju da nikada ne bih rekla nešto što bi povrijedilo ili ponizilo bilo koga, a najmanje naše branitelje i ljude koji su dali sebe za domovinu  - napisala je Emili i dodala kako je najviše boli što se u sve to uvlači njene najbliže, posebno oca.

Moj tata je moj oslonac i primjer čestitosti i poštenja, i ne zaslužuje da ga se vrijeđa ili stavlja u kontekst ružnih laži. Zato želim od srca zahvaliti svim braniteljima, svim ljudima dobre volje i svima vama koji ste me obranili, stali uz mene i dali mi snagu. Vaša podrška mi znači sve i pokazuje da dobrota i istina uvijek imaju veću težinu od laži. Ovo sve je puno ranije iscenirano i namješteno, a svi znamo tko je glavni autor ove priče. Ova situacija me samo dodatno učvrstila u odluci da ostanem svoja – iskrena, ponosna i zahvalna. Zajedno s vama idem dalje, čistog srca i uzdignute glave - napisala je Emili Genda.

