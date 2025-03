Kći Gisele Pelicot prijavila je oca za silovanje: 'Vjerujem da me drogirao, ali nemam dokaze...'

Caroline Darian, kći Gisèle Pelicot, Francuskinje, žrtve masovnog silovanja podnijela je kaznenu prijavu protiv svog oca Dominiquea te ga optužuje da ju je drogirao i silovao.

Ona je ranije za BBC rekla da bi njezin otac trebao umrijeti u zatvoru nakon što je osuđen na 20 godina zatvora jer je drogirao svoju suprugu da bi je silovao zajedno s još desecima nepoznatih muškaraca.

- Trebao bi umrijeti u zatvoru, to je opasan čovjek - rekla je Caroline Darian u razgovoru.

Caroline Darian (46) je rekla da vjeruje da je i ona bila žrtva svojeg oca.

- Uvjerena sam da sam bila drogirana da bi me silovali... ali nemam dokaza. On je to uvijek nijekao, ali je svaki put iznosio različite verzije - rekla je.

Na suđenju u Mazanu, koje se pročulo u cijelom svijetu, 51 muškarac proglašen je krivim i osuđen za silovanje Gisèle Pelicot.

Dominique Pelicot prihvatio je kaznu i neće se žaliti. Drugih 17 optuženika hoće.

- Kada pogledam unatrag, ne sjećam će zaista oca za kojeg sam mislila da jest. Vidim seksualnog prijestupnika - rekla je Caroline Darian za BBC.

- Mislim da su u njemu postojala dvojica Dominiquea i da je on izabrao mračnu stranu. Ne znam je li on čudovište, ali savršeno je znao što je radio. Nije bolestan - rekla je.