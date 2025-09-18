'Kći je dobila ispisan radni udžbenik, učiteljica je rekla neka pobriše napisano...'

Pogledajte kakve smo udžbenike dobili. Osim što su u lošem stanju, radni udžbenik iz matematike je bio i popunjen. Zar se radni udžbenici ne daju novi, napisao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije udžbenika svoje kćeri.

Ona je upravo krenula u peti razred osnovne škole u Sisačko-moslavačkoj županiji i u prva četiri razreda dobivala je uglavnom sve nove udžbenike, jer se u nižim razredima uglavnom koriste udžbenici koji se ispunjavaju.

- Mlađa kćer u prvome razredu dobila je nove knjige, ali ovo nas je šokiralo. Pritom nam je učiteljica rekla da izbrišemo ispisane dijelove. Pa kakav je to uopće odnos - dodaje čitatelj.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Škole odlučuju o udžbenicima

Otkako su, poslije inicijative tadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika i saborskog zastupnika Milana Bandića 2018., udžbenici postali besplatni za sve osnovce, usvojen je sistem po kojem školske knjige nisu vlasništvo učenika ili države, već škola. Stoga učenici na kraju školske godine vraćaju one udžbenike koji nisu radni, a škole ih pregledavaju i u uporabu vraćaju one koji su upotrebljivi. Svaka škola to radi za sebe, te procjena o samim udžbenicima ovisi o zaposlenicima koji to rade.

Problem s kojim nam se javio čitatelj nije prva i jedina. Posebno su iznenađeni roditelji učenika 5. razreda, jer su dotad dobivali sve nove udžbenike. Otac jedne zagrebačke učenice 5. razreda kazao nam je kako je kćer došla kući s udžbenikom čije su korice bile zaljepljene selotejpom.

Zagreb: Prvi dan škole u OŠ Frana Galovića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

'Moguća je zamjena'

- Zašto takve udžbenike ponovo daju na korištenje? Zar imaju nekakvu naredbu da ne smiju potrošiti određeni iznos na knjige? Kćer na kraju nije htjela zamijeniti udžbenik, da ne bude jedina u razredu koja se budi, ali to mi je zaista bez veze - kazao nam je Zagrepčanin.

Odgovore smo potražili u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, u školi koju pohađa učenica koja je dobila pošarani udžbenik, te kod još nekoliko ravnateljica i ravnatelja.

- Nitko od roditelja nije se obratio našoj školi po pitanju oštećenih udžbenika pa ne znamo o čemu je riječ. U slučaju velikih oštećenja udžbenika (koji nisu radni) moguća je zamjena. Inače u razrednoj nastavi su radni udžbenici i učenici svake godine dobivaju nove knjige, a u predmetnoj nastavi većina udžbenika nisu radni i koriste ih sljedeće generacije učenika. Uvijek smo otvoreni za dijalog s roditeljima, ali u ovom slučaju nitko nam se nije obratio - odgovorila nam je ravnateljica škole koju pohađa dijete s početka teksta (podaci poznati redakciji).

Zagreb: Ponuda školskog pribora za novu školsku godinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Vijek korištenja je četiri godine'

Drugi ravnatelji su se začudili što su takvi udžbenici uopće došli do učenika. Ministarstvo uopće ne postavlja nikakve uvjete o količini udžbenika za koje se traži zamjena, ističu. Radne udžbenike se obavezno mijenja.

Kako su nas izvijestili iz Ministarstva, u proračunu je ove godine osigurano 19 milijuna eura.

- Udžbenici su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za sljedeću školsku godinu nedostaju - ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika. Vijek uporabe pojedinog udžbenik je četiri godine, a smatra se da je udžbenik u uporabnom, odnosno primjerenom stanju ako je cjelovit, konzistentan i čitljiv.

Sukladno Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/2019.) sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj dužne su prije početka svake školske godine napraviti analizu raspoloživosti udžbenika te za one koji nisu u uporabnom stanju provesti nabavu novih udžbenika.

Zagreb: Isporuka udžbenika u osnovnu školu Hrvatski leskovac | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

'Ne vodimo evidenciju'

Udžbenik može biti radnog karaktera odnosno oblikovan na način da omogućuje upisivanje rješenja ili odgovora u razrednoj nastavi osnovne škole (za Hrvatski jezik, Matematiku te Prirodu i društvo od 1. do 4. razreda osnovne škole) te za strane jezike u svim razredima osnovne i srednje škole.

Škola može učenicima darovati udžbenike radnog karaktera namijenjene jednogodišnjem korištenju - navode.

Učenici i roditelji imaju obvezu brinuti se o udžbenicima, te ih vratiti u što boljem stanju. Udžbenici se trebaju omotati, te se po njima ne bi trebalo ništa pisati, ako nisu radni.

- Ravnatelji škola i osobe koje oni ovlaste u suradnji s razrednicima osiguravaju svakom učeniku udžbenike, na način da svi učenici dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika. Ministarstvo ne vodi evidenciju o broju naručenih udžbenika, naime škole su dužne dostaviti fakture na temelju kojih im Ministarstvo refundira sredstva - zaključuje se u odgovoru Ministarstva.

Važno je istaknuti kako svaki učenik ima pravo donijeti oštećeni udžbenik u školu, te ga zamijeniti. Iako bi se po spomenutome Naputku o udžbenicima novi udžbenik trebao naplatiti 50% od komercijalne cijene, to uglavnom nitko ne prakticira. Posebno ne ako dijete na početku godine vrati pohabani i pošarani udžbenik.

Država ne plaća za srednjoškolce

Spomenimo kako sve više županija učenicima u osnovnim školama plaća i radne bilježnice, te druge materijale. Grad Zagreb školske knjige plaća i za srednjoškolce, dok Ministarstvo to čini za sve učenike iz socijalno ugroženih obitelji. Ove godine, s 200 eura roditeljima srednjoškolaca trošak za udžbenike sufinanciraju i u Splitu, te Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tamo gdje lokalna vlast ne pokriva taj trošak, roditelji na početku godine moraju izdvojiti i do 500 eura za knjige i ostale troškove.

Učiteljice i nastavnici biraju koje će udžbenike koristiti, a najveće bitke za osvajanje škola vode se između tri najveća izdavača: Školske knjige, Alfe i Profil Kletta. Ovo ljeto usvojen je i novi Zakon o udžbenicima u kojem je određena formula na osnovu koje se određuje maksimalna cijena udžbenika. Određeno je i da ministar može odrediti odobriti izmjenu cijene udžbenika ako je u uporabi najmanje jednu nastavnu godinu i ako je došlo do promjene medijalne plaće za više od 10 posto od posljednje promjene cijene za taj udžbenik.