Kći se udala za svog oca kako bi dobila njegovu vojnu mirovinu

Kimberly Tempel (44) iz grada Tell City u Indiani završila je na sudu zbog nevjerojatnog razloga. Tempel je suočena s optužbama za bigamiju i krivotvorenje zahtjeva za dozvolu braka. Naime, policija je otkrila da se Tempel udala za svog biološkog oca kako bi primala njegovu vojnu mirovinu od 350 dolara dok je on u zatvoru, piše Law and Crime.

Tempel je u trenutku stupanja u brak s ocem već bila udata za svog muža. Tempel je lagala u svojoj prijavi rekavši da još nije bila u braku i tvrdila je da joj je suprug daljnji rođak.

U stvarnosti, Tempel je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za brak kako bi se udala za svog biološkog oca, Bradlyja McColloma (59) iz Evansvillea, koji je u zatvoru zbog kršenja uvjetne kazne. Policija kaže da je u prijavi navela brojne netočnosti.

- Tempel nije samo lagala da nije u braku, nego je lagala i o gospodinu McCollomu i rekla da nije osuđen kao seksualni prijestupnik. Naime, McCollom u svom dosjeu ima optužbu za dječju pornografiju - izvijestila je policija.

Sudski spisi pokazali su da je Tempel navodno bila usred razvoda kada se udala za oca, 26. srpnja 2024. Cijelu prevaru je razotkrila njena tetka koja je policiji prijavila da su Tempel i njen otac krivotvorili bračnu dozvolu kako bi dobili njegovih 350 dolara.

Tetka je policiji dostavila dokumente u kojima DNK analiza jasno pokazuje da se radi o ocu i kćeri. McCollom je u zatvoru zbog kršenja uvjetne kazne, trebao bi izaći u srpnju.

Kada se pročula vijest došlo je do obrata. Jedna osoba upoznata s ljudima u ovom slučaju je podružnici ABC-ja, WEHT poslala dokumentaciju koja pokazuje da Tempel i McCollom nisu otac i kći. WEHT nije mogao potvrditi te tvrdnje jer su daljnji testovi u tijeku.