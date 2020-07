Kekin bi podržao Beru, samo da desnica ne dođe na vlast, rekao da će u nedjelju napraviti party

Frontmen Hladnog piva, koji se na izbore izlazi uz platformu Možemo, na pitanje 'Tito ili Tuđman', rekao je: 'Iako u jednu ruku obojica, Tito je ostavio veći trag u svjetskoj povijesti'

<p><strong>Mile Kekin</strong> je gostujući na <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3844184/kekin-o-razlozima-ulaska-u-politiku-napravit-cemo-sve-da-sprijecimo-desnu-vlast-u-hrvatskoj/" target="_blank">RTL-u</a> rekao kako je njegova intencija pomoći političkoj opciji kojoj vjeruje i koju prati godinama, još od vremena Varšavske. </p><p>- Ušao sam da pomognem na vidljivosti, da svojim poznatim licem doprinesem - kazao je.</p><p>Upitan hoće li u slučaju da u Sabor uđe preferencijalno svoj glas prepustiti glas <strong>Radi Borić</strong>, Kekin kaže da će prvo sjesti i razgovarati sa suprugom.</p><p>- Zec je još daleko u šumi. Vidim da rastemo, nadam se da ćemo iznenaditi momke u desnom kutu - rekao je.</p><p>Što se tiče suradnje s lijevim političkim opcijama, Kekin kaže da prema trenutno situaciji ne ulaze u izvršnu vlast, ali će napraviti sve da spriječe desnu vlast u Hrvatskoj.</p><p>- Mi smo jasni od početka. Ako budemo imali puno mandata, razgovarat ćemo o tome - kazao je.</p><p>Brine ga što se izbori održavaju u doba korone jer misli da će građani prije svega izgubiti povjerenje u Stožer koji je, kako kaže, puno toga dobro napravio.</p><p>- Mi smo kao građani vjerovali njihovim mjerama, ali ove zadnje su vrlo konfuzne. Vidimo u Županji veliki korona party, otvorene su granice s BiH i Srbijom - kaže Kekin dodajući da to sigurno na neki način dovodi u pitanje regularnost izbora. Dodao je i to da imamo situaciju da je starijima u domovima onemogućeno glasanje, to definitivno stavlja veliki upitnik na regularnost izbora.</p><p>- Ne isključuje mogućnost da netko od aktera, nezadovoljan rezultatom, odluči pravnim putem osporiti rezultate izbora - smatra Kekin.</p><p>Na pitanje o Davoru Bernardiću, Kekin je nakon dubokog uzdaha poručio: ''Ako je najbolja opcija, mi smo tu. To ćemo vidjeti, mi ćemo sve raditi da ne dođe desna vlast".</p><p>- Ideja da će na ključne pozicije doći ljudi koji bi ženama branili pobačaj i sve ono što su izjavljivali tijekom kampanje je malo zabrinjavajuće u 2020. - kazao je Kekin i složio se s tvrdnjom voditelja intervjua da je u toj konstelaciji snaga Bernardić dobar izbor.</p><p>I unutar platforme Možemo naziru se ''nevolje u raju''.</p><p>Špigl je izjavio da je bila greška pozvati Peović iz Radničke fronte u koaliciju.</p><p>- Koalicija s Radničkom frontom je odlučena većinom glasova koalicije Možemo. Mi smo se dokazali u Gradskoj skupštini u zadnje tri godine da smo čvršći i od mnogih tradicionalnih brakova, a kamoli ovakvih prenešenih Facebook mišljenja - rekao je Kekin dodajući da se radi o pojedinačnog mišljenju jednog člana.</p><p>- Mi smo čvrsti, skupa izlazimo na izbore i planiramo veliki party u nedjelju - najavio je.</p><p>Kekin i njegova supruga nisu jedini bračni par koji prve godine izlazi na izbore.</p><p>- Mi smo u poziciji da smo oboje na istoj listi, ja 14., ona 11. u 7. izbornoj jedinici koja obuhvaća i moje Gajnice, po tome se vidi da ne lovimo nikakve saborske mandate, osim eventualno preferencijalnim putem. Mi smo čistih srca ušli u to, vjerujemo u te ljude koje poznajem 10-ak godina, opravdali su moje povjerenje - rekao je Kekin.</p><p>Osvrnuo se i na velik broj pjevača koji su se našli na izbornim listama.</p><p>- Ne postoji nikakva visoka škola za političare, svatko tko želi - može. Mene uvijek iznenadi kad vidim da osobe za koje nisam znao da imaju ikakva politička uvjerenja, a kamoli koherentna i artikulirana, da se bace u politiku - nastavio je.</p><p>Tuđman ili Tito? Kekin kaže da je definitivno na strani antifašizma.</p><p>- Iako u jednu ruku obojica, ali gledajući unazad, Tito je ostavio veći trag u svjetskoj povijesti - zaključio je Kekin.</p>