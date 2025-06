Kekin i dalje tvrdi: 'Nisam poznavao Akija, ne sjećam se te situacije, bilo je u prolazu'

Moram reći da ja, premda poznajem veliki dio glazbene scene, pa čak i ljude s kojima ne dijelim glazbene interese, nikada nisam upoznao Akija Rahimovskog. Ja nikada nisam upoznao ni gospodina Jelavića ni pokojnog Akija, rekao je Mile Kekin za Index.

Podsjetimo, ranije je u javnost puštena priča kako je Aki upoznao Kekina i Nikicu Jelavića.

Onda je isplivala fotka i priča se počela raspadati. Kekin je u svibnju 2023. gostovao kod HRT-ovog voditelja Zlatka Turkalja, a uz intervju je objavljena i fotografija na kojoj je Kekin zajedno s Akijem Rahimovskim i Husom iz Parnog Valjka.

- Fotka na kojoj smo zajedno, slikana je za vrijeme jednog Porina, a na njoj smo ja, radijski voditelj i članovi Parnog valjka. Ne sjećam se situacije, no pretpostavljam da je netko u prolazu tražio da se fotkamo, kao što se često događa na takvim manifestacijama. No to ne znači da smo se poznavali ili družili - rekao je Kekin.

- Točno je i da sam nastupao na nekim manifestacijama na kojima je nastupao i Parni Valjak, poput te u Vintageu ili nekih festivala - poručio je te dodao kako se tokom karijere s mnogima fotografirao.