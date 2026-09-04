Keleminec i njegova grupica u subotu prosvjeduju kod kuće šefa SDP-a Hajdaša Dončića...

Predsjednik ekstremno desničarske stranke A-HSP Dražen Keleminec i njegova opskurna grupica u subotu će prosvjedovati ispred kuće predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Humu Zabočkom, javlja Zagorje.com.

Prosvjed je najavljen u isto vrijeme kad se u Zagrebu održava veliki prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku".

Na zagrebačkom prosvjedu očekuju se tisuće i tisuće ljudi, na Keleminčevom, vjerojatno njih desetak...

- U subotu, 5. rujna 2026. godine, od 10,30 do 13,30 sati, u Humu Zabočkom održat će se javno okupljanje te Policijska uprava krapinsko-zagorska obavještava javnost kako će, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, policijski službenici u sklopu osiguranja audio-vizualno snimati javno okupljanje - objavili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Keleminec prosvjed organizira pod nazivom ""SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ SDP–OVAC ILI HDZ–OVAC ?"", kaže da se radi o skupu na javnoj površini.